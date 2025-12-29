Nuovo assalto con esplosivo ad un ufficio postale in Calabria, postamat asportato

Nuovo assalto con esplosivo ad un ufficio postale in provincia di Cosenza, il terzo in pochi giorni dopo quelli messi in atto a Lauropoli e Santa Maria del Cedro.

Stavolta é accaduto a Laino Borgo, dove, come nei casi precedenti, é stato asportato, con l’utilizzo di esplosivo, lo sportello postamat, che i banditi hanno caricato su un furgone, dandosi poi alla fuga.

Alcuni abitanti della zona, allarmati dalla forte deflagrazione, hanno telefonato al 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castrovillari, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.

A tale scopo i militari hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza.