Nuovo Basket Soverato strepitoso ma perde contro gli Singers

Amara sconfitta casalinga per l’Edil MC Nuovo Basket Soverato. Gli Stingers di Reggio Calabria si impongono per 72/70, al termine di una partita ben giocata da entrambe le squadre. Prima dell’inizio del match osservato un minuto di silenzio in memoria di Gianni Maida, scomparso nella notte, ex cestista della Libertas Soverato negli anni ‘70/‘80 e collaboratore negli ultimi tempi del Nuovo Basket Soverato.

Nel primo quarto i locali schierano in quintetto Goglia, Privitera, Tuccio, Le Rose e Maida e partono subito forte sia in attacco, sia in difesa. Privitera rompe il ghiaccio con due triple consecutive e la squadra riesce ad imporre il suo gioco offensivo.

A metà della prima frazione, tuttavia, gli ospiti riescono a rientrare in partita: il quarto termina sul punteggio di 20/17 per Soverato. Nel secondo quarto uno scatenato Citraro guida i ragazzi di coach Pirillo a suon di triple e belle giocate offensive. In difesa, il solito Goglia si conferma uno dei migliori ruba-palloni del campionato.

Soverato riesce, così, a chiudere anche il secondo quarto in vantaggio per 40/30. Al rientro dall’intervallo lungo, tuttavia, gli ospiti mettono a segno un parziale di 10/0, che consente loro di pareggiare i conti, approfittando della pesante situazione falli in casa Soverato e dell’infortunio di Privitera (solo uno spavento, per fortuna).

Gli Jonici riescono comunque a reagire con carattere ed orgoglio e con tre triple consecutive di Goglia, Tuccio e Lupica chiudono la terza frazione ancora in vantaggio per 54/49. Nell’ultimo quarto, tuttavia, gli Stingers riescono a rosicchiare il vantaggio accumulato da Soverato, soprattutto grazie alle numerose gite in lunetta dovute al precoce raggiungimento del bonus di falli da parte di Reggio Calabria.

Gli ospiti sono implacabili al tiro libero e così riescono a raggiungere e poi a superare definitivamente Soverato. Un’ultima speranza la regala un’altra tripla di Lupica, che porta il match sul 70/71 a pochi secondi dalla fine. Sul fallo sistematico di Soverato, gli Stingers realizzano uno dei due tiri liberi assegnati e coach Pirillo chiama time-out per disegnare l’ultima rimessa.

I bianco-blu non riescono a tirare e, ad un secondo dalla fine, ancora un 1/2 ai liberi fissa il punteggio definitivo sul 70/72 per gli Stingers. Un vero peccato, anche se l’atteggiamento combattivo mostrato in campo da Soverato non può che far ben sperare per il prosieguo della stagione.

NBS EDIL MC COSTRUZIONI 70 – STINGERS 72 ( 20-17; 20-13; 12-17; 18-25) Arbitri: Logiudice e Conti da REGGIO CALABRIA

NBS: Citraro 25, Goglia 5, Tuccio L. n.e, Tuccio G. 6, Privitera 10, Lupica 6, Riccio 3, Le Rose 4, Maida 11, Rotundo, Calabretta n.e.All Fabio Pirillo

STINGERS: Comi, Nucera 1, Vazzana 18, Crupi 11, Catanoso 20, Costantino 6, Mc Alone, Rogolino, Costarella n.e., Sant’Ambrogio, Insardà n.e., Caccamo 16.All Carlo Sant’Ambrogio

Arbitri Lo Giudice e Conti