Nuovo caso Covid a Isca, tamponi per bambini il 2 gennaio

“È pervenuta nella tarda serata di ieri la notizia di un nuovo caso di positività nel nostro territorio comunale; vista la situazione, si invita la cittadinanza a rispettare, ancora di più, le restrizioni previste dai vai DPCM”.

“Inoltre, in merito alle positività accertate nelle scuole dell’infanzia di Isca sullo Ionio e della scuola primaria di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, con il supporto del dipartimento di prevenzione dell’ASP di Catanzaro, sabato 2 Gennaio dalle ore 09:30 presso il piazzale della Protezione civile di Sant’Andrea, dove vi è allestita la tenda pre-triage, in Via Guido Rossa, saranno effettuati i tamponi ai bambini che frequentano le due scuole sopra menzionate”.

“In questi minuti l’Istituto Comprensivo di Davoli, sta contattando i genitori per comunicare tempi e modalità di esecuzione dei tamponi. Confidiamo nella massima collaborazione da parte dei genitori affinché il tutto possa svolgersi in modo diligente e in tranquillità. Inoltre è necessario compilare il modellino allegato da presentare al momento dell’esecuzione del test”. Lo si legge nella pagina Facebook dell’amministrazione comunale di Isca sullo Ionio.