Nuovo collegamento internazionale Lamezia Terme con Varsavia

Il nuovo volo potenzia ulteriormente l’offerta internazionale dello scalo calabrese aggiungendosi ai collegamenti per Bratislava, Sofia, Katowice e Budapest.
Lamezia Terme – Wizz Air, la compagnia aerea scelta da oltre 20 milioni di passeggeri in Italia quest’anno, e Sacal, la società di gestione dell’Aeroporto di Lamezia Terme, hanno annunciato la nuova rotta che collega il principale scalo calabrese a Varsavia.
Questo nuovo collegamento, operato con l’efficiente aeromobile Airbus A321neo – noto per il suo comfort, la bassa rumorosità e le ridotte emissioni – opererà tre volte la settimana, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, offrendo ai passeggeri calabresi un ponte diretto verso la capitale polacca a partire da soli 35,99 Euro.
I biglietti sono disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ.
Il piano di sviluppo Wizz Air in Calabria si arricchisce così di una nova rotta che si aggiunge ai 4 collegamenti già presenti nello scalo calabrese:
● Lamezia Terme – Sofia: Due voli settimanali il martedì e il sabato, con primo volo in programma il 31 marzo 2026. Biglietti disponibili da €19,99.
● Lamezia Terme – Katowice: Tre voli settimanali, il martedì, giovedì e sabato, con primo volo previsto per il 31 marzo 2026. Biglietti disponibili da €24,99.
● Lamezia Terme – Bratislava: Due voli settimanali il lunedì e il venerdì, con primo volo operativo dallo scorso 14 novembre. Biglietti disponibili da €19,99.
● Lamezia Terme – Budapest: Tre voli settimanali, il martedì, giovedì e sabato, con primo volo previsto per il 30 aprile 2026. Biglietti disponibili da €29,99.
L’attivazione di questo nuovo collegamento, frutto delle ottime relazioni e del costante lavoro della compagnia aerea e Sacal, punta a dare un forte impulso al turismo incoming in Calabria, aprendo le porte della regione a nuovi flussi di visitatori provenienti dall’Europa centro-orientale.
Allo stesso tempo, la rotta offre ai residenti calabresi un’ulteriore opzione di viaggio a tariffe competitive per scoprire le bellezze del continente, arricchendo un network che già vanta destinazioni in Bulgaria, Polonia, Slovacchia e Ungheria.
Varsavia, conosciuta come la “Città Fenice” per essere rinata dopo la quasi totale distruzione durante la Seconda Guerra Mondiale, oggi affascina i visitatori con il suo mix unico di storia, cultura e modernità.
Dalla città vecchia, Patrimonio UNESCO, al Castello Reale, passando per il Parco Łazienki con il celebre Palazzo sull’Isola, la capitale polacca offre innumerevoli esperienze.
E i viaggiatori potranno anche scoprire la gastronomia locale, gustando piatti tradizionali come i pierogi, il bigos e l’amato cheesecake sernik.