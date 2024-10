Nuovo fungaiolo disperso, ritrovato grazie all’SMS Locator

Nuovo allertamento per il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria – CNSAS – attivato, nel tardo pomeriggio di ieri 10 ottobre, dalla Prefettura di Reggio Calabria per un fungaiolo disperso in zona Serro di Pietra nei pressi di Gambarie d’Aspromonte nel Parco Nazionale d’Aspromonte.

Il CNSAS Calabria, al fine di ottenere il prima possibile la posizione del disperso, ha utilizzato la tecnologia dell’SMS Locator, sistema di geolocalizzazione in uso al Soccorso Alpino che permette l’individuazione del disperso con la sola risposta ad uno speciale messaggio che giunge direttamente sul cellulare della persona coinvolta.

Ottenute le coordinate, tecnici della Stazione Alpina Aspromonte, congiuntamente a volontari di Delianuova (RC) e vigili del fuoco, hanno rintracciato il disperso in una zona impervia in località Cannavi nel comune di Delianuova. Il fungaiolo, in buone condizioni di salute è stato riportato presso la propria autovettura.

Presenti sul posto anche i Carabinieri Forestali di Oppido Mamertina (RC) e i Carabinieri di Delianuova (RC).

Numerosi gli interventi risolti, in tutta Italia, grazie al sistema di geolocalizzazione SMS Locator, in uso al Soccorso Alpino.

Nel caso in cui siano presenti rete dati e copertura telefonica, l’SMS Locator può essere risolutivo permettendo di velocizzare notevolmente i tempi di ricerca e soccorso in zone montane ed impervie.

Il CNSAS Calabria raccomanda a tutti di muoversi con estrema prudenza e di portare con sé un telefono cellulare che permetta di mettersi in contatto con i soccorsi in caso di necessità.