Nuovo inizio per i Due Mari: 138 dipendenti nel nuovo Conad Super Store

Dopo un anno di chiusura, si riaccendono le luci dell’ipermercato del Centro Commerciale Due Mari. Erano 138 le famiglie che avevano temporaneamente perso la stabilità del lavoro, ma ora possono contare su Conad, leader nazionale della GDO.

Il 4 Maggio 2022 verranno finalmente aperte le porte del nuovo Conad Superstore, dopo un restyling durato 5 lunghi mesi, durante i quali molti professionisti hanno lavorato senza sosta per ridare lustro all’ipermercato del Centro Commerciale più grande della Calabria. Riapre in una veste tutta nuova firmata dalla margherita Conad con nuovi servizi tra i quali il Caseificio, l’Upim, il corner internazionale di Sushi Daily, la Tavola Calda con consumazione sul posto, il Panificio, la Pasticceria e tantissimi altri reparti.

Il nuovo Super Store si estende per oltre 3 400 mq ed è diretto da Sorinat S.r.l.: società che non solo non ha scontentato nessuno nella gestione dell’assorbimento dei dipendenti di Apulia (società della precedente gestione), ma ha dato la possibilità ad altre 75 famiglie di entrare in casa Conad. Lì dove si è “Persone oltre le cose”: da sempre Conad crede nel valore della persona. La professionalità non si limita alla selezione, al controllo e alla garanzia che assicurano per tutti i prodotti, ma è fondamentale comprendere le esigenze dei clienti e dei collaboratori. Onestà, solidarietà, condivisione e dialogo sono l’essenza del servizio di Conad, un servizio pensato per le persone al di là delle cose.

La storia di Sorinat S.r.l. nasce 10 anni fa con una vera e propria scommessa: l’idea di 4 amici di diventare soci-imprenditori per come Conad desidera racchiudendo in sé più identità. Il socio-imprenditore di Conad è, al tempo stesso commerciante, imprenditore e cooperatore, è il leader di una grande squadra che sa anche rimboccarsi le maniche rompendo gli schemi piramidali dei privilegi.

Una storia nata passo dopo passo, reparto dopo reparto, Store dopo Store e che ora è arrivata ad un traguardo importante: vedere la propria margherita brillare sul Centro Commerciale più grande della regione.

L’emozione è tanta: tutta la Regione è in fremito. Nei mesi precedenti all’apertura, Sorinat ha voluto rendere tutti partecipi dei lavori di restyling attraverso la comunicazione sui canali social. Tutto ciò ha aumentato la curiosità degli spettatori che si recheranno in tantissimi per vedere dal vivo il nuovo bellissimo Super Store.

Lucilla Scalise