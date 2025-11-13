Nuovo palazzetto dello sport di Soverato, la soddisfazione della FIP Calabria

Il nuovo palazzetto dello sport di Soverato è realtà. Il presidente della Fip Surace: “Un’opera che dà slancio al movimento, la Calabria sta tornando a investire sugli impianti”

La FIP Calabria esprime grande soddisfazione per la partecipatissima inaugurazione del nuovo palazzetto dello sport di Soverato, struttura moderna e multifunzionale, da circa mille posti, che da oggi diventa un punto di riferimento per la comunità e per tutto il movimento cestistico regionale.

Alla cerimonia di inaugurazione, trasformata in una vera festa cittadina, erano presenti il sindaco Daniele Vacca, il consigliere regionale Ernesto Alecci, già sindaco della città e attuale consigliere regionale, e il presidente del Consiglio comunale Emanuele Matozzo.

Al loro fianco le principali autorità sportive della regione: il presidente FIP Calabria Paolo Surace, il presidente del Coni Calabria Tino Scopelliti e il responsabile regionale minibasket della FIP, Ciccio Gualtieri. Le tribune piene di studenti hanno dato un segnale chiaro sull’importanza che l’impianto avrà per le scuole, le società sportive e le famiglie.

“L’apertura del nuovo palazzetto di Soverato – ha dichiarato il Presidente Paolo Surace – rappresenta un passaggio fondamentale per la crescita del movimento. È un impianto moderno, bello, accogliente, progettato per dare ai giovani una casa dello sport vera, viva e finalmente all’altezza delle loro ambizioni”.

“Questa inaugurazione arriva in un momento molto positivo per l’impiantistica sportiva regionale. Solo pochi giorni fa, a Reggio Calabria, è tornato a vivere anche il Centro Sportivo Viola, il mese scorso è stata la volta del Palapirossigeno di Cosenza: questi risultati vanno nella stessa direzione e confermano che la Calabria può e deve investire nelle sue strutture. È su questi luoghi che si costruisce il futuro della pallacanestro e di tutte le discipline sportive”.

La FIP Calabria ringrazia l’Amministrazione comunale di Soverato e tutte le Istituzioni civili e sportive presenti all’evento.