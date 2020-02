Nuovo progetto Associazione Primavera Andreolese: “Tradizione non è culto delle ceneri ma custodia del fuoco”

L’Associazione Primavera Andreolese, nell’ambito della sua programmazione sociale presenta un nuovo Progetto per lo sviluppo Culturale del territorio, dal titolo:

“TRADIZIONE NON E’ CULTO DELLE CENERI MA CUSTODIA DEL FUOCO”.

Primavera Andreolese ritiene che la promozione e lo sviluppo culturale di un territorio sia una delle basi fondamentali per la sua crescita. La cultura di un territorio è anche il volano per un Turismo Sostenibile rispettoso del territori delle popolazioni e dei viaggiatori. Le risorse del nostro territorio devono essere valorizzate e tramandate anche per proporre un modello di turismo capace di stabilire un contatto profondo fra il visitatore con la comunità che lo ospita, la cultura, le tradizioni, il cibo, le risorse naturali e artistiche.

Insomma, sviluppo culturale è la base per accogliere e accompagnare il viaggiatore in un’esperienza fatta di relazioni, fuori dai sentieri battuti del turismo di massa e nello spirito generale dell’accoglienza, umanità e condivisione.

Siamo in un territorio, dove tanti giovani talentuosi stanno imparando ad essere artefici del loro destino, impegnando energie e idee che difficilmente riescono a trovare interlocutori istituzionali capaci di comprenderne le potenzialità di sviluppo e di crescita umana, per questo riteniamo che le associazioni culturali del territorio debbano aprirsi alle proposte che le nuove generazioni vogliono portare avanti fornendo strutture e mettendo a disposizione le energie ed esperienze maturate.

L’Associazione che ormai da anni porta avanti queste idee ha accolto il progetto che nasce dall’unione di 3 ragazzi del territorio, un progetto che ha come scopo quello di mandare avanti e far conoscere le tradizioni della propria terra. Insieme a Natalia, Davide e Giuseppe presentiamo questo progetto con l’istituzione di Seminari e Corsi di Tamburello, Organetto, Chitarra Battente, Lira e Danza.

Da Domenica 1° Marzo e per le successive domeniche, dalle ore 14, nella sede dell’Associazione Primavera Andreolese in via Fermi a Sant’Andrea Jonio Marina, si svolgeranno le lezioni della durata di un’ora per i corsi strumentali, e di due ore per il corso di Ballo, Nel corso delle lezioni verranno organizzate “feste a ballo” tipiche consuonatori tradizionali.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI, RIVOLGERSI AL NUMERO: 3892617174

Vi aspettiamo!