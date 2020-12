Nuovo sbarco in Calabria, soccorsi 72 migranti

Un barcone è stato avvisato e soccorso dalla Capitaneria di porto di Crotone al largo della costa crotonese. Sull’imbarcazione, alla deriva per via delle pessime condizioni meteo marine, si trovavano 72 persone, tra le quali anche donne e bambini, che sono state trasferite su una motovedetta della Guardia costiera e condotte al porto di Crotone dove è avvenuto lo sbarco in sicurezza, coordinato dalla Prefettura con la collaborazione dei medici del Suem 118 e della Croce Rossa Italiana.

I soccorritori hanno dovuto trasferire presso l’ospedale cittadino uno dei migranti che presentava alcune ferite. I migranti sono stati successivamente condotti al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto dove, nell’ambito delle misure anti covid, saranno sottoposti a tampone e trascorreranno la quarantena prevista dalla procedure per contenere la diffusione del virus. Secondo le prime notizie raccolte dalle forze dell’ordine, il gruppo, composto in gran parte da curdi e afgani, è partito dalle coste turche.