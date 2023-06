Nuovo singolo di Francesco Giannini Feat Mimmo Cavallaro

Ha pubblicato venerdì 26 Maggio il suo primo singolo del 2023 dal titolo “Terra di Calabria”, brano che sta avendo successo su tutto il territorio calabrese come quasi una HIT ESTIVA.

A metà giugno ci sarà la seconda uscita che vedrà Giannini duettare con uno dei più grandi artisti calabresi, Mimmo Cavallaro.

“Desidero ringraziare Mimmo Cavallaro – dice Giannini – per la grande voglia e per la forte disponibilità che ha avuto in tutto ciò che è stato fatto, avere un artista come lui nel mio album è un grande onore per me”.

“Quando ho iniziato a imparare l’organetto seguivo Cosimo e Mimmo nei loro concerti, essendo coloro che hanno creato quello che è stato questo grande movimento di musica popolare in Calabria, e ad oggi penso che circa 15 anni dopo sono a duettare nel mio disco insieme a me. Questo per dire , che se una passione esiste prima o poi ci si arriva all’obbiettivo”.