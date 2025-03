Nuovo successo per la soveratese Elena Battista, riceverà il Disco d’Argento Music Award

Nuovo successo per Elena Battista: dopo la partecipazione a Sanremo New Talent è stata selezionata per ricevere il Disco d’Argento Music Award a Rimini. Tra le migliaia di candidature, sono pochissimi gli artisti che vengono selezionati per questo premio.

La dodicenne di Soverato (Cz), giovanissima promessa del canto, che a febbraio aveva già staccato un biglietto per Sanremo, ora sarà quindi impegnata in una nuova avventura.

“Il contest tv Disco d’Argento ha come peculiarità quella di far esibire e quindi di offrire una vera e grandiosa vetrina promozionale televisiva”, si legge sul sito ufficiale del contest, “a chiunque abbia passione per il canto. Si tratta di un’eccellente opportunità di promozione anche per artisti professionisti che vogliono mettersi in gioco sul palco di un importante programma televisivo, con la presenza di pubblico e addetti ai lavori”.

“Una vera concreta e strabiliante occasione e anche un momento entusiasmante per emozionarsi ed emozionare. Chi prende parte al format tv contribuisce a sostenere progetti umanitari solidali”, sottolineano gli organizzatori.

Ancora una volta Elena ha incassato le congratulazioni della sua comunità. “Sicuramente, Elena è una giovane promessa nel panorama musicale e questo deve essere un motivo di grande orgoglio per la sua famiglia e per tutte le persone che la supportano”, ha commentato sui suoi profili social Caterina Gatto, assessore al Comune di Soverato.

“Elena, nostra studentessa della scuola secondaria di primo grado, continua a riempirci di orgoglio, complimenti e continua così”, è il commento entusiasta sul profilo facebook della scuola Don Bosco di Soverato (Cz), dove Elena frequenta la seconda media.