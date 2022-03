Nuovo svincolo in entrata per il presidio ospedaliero di Soverato

“Approvato oggi in Consiglio Comunale il progetto esecutivo per l’avvio dei lavori da parte di Anas Spa, per la realizzazione di un nuovo svincolo in entrata direzione sud TA-RC in prossimità del presidio ospedaliero di Soverato” .

“L’opera, attesa da tanti anni, permetterà finalmente ad ambulanze e cittadini provenienti da Catanzaro di raggiungere agevolmente l’Ospedale”.

“Lo svincolo, inoltre, renderà più accessibile anche il centro urbano: continuiamo a lavorare ogni giorno per rendere la nostra Città ancora più vivibile”. Lo comunica con un post su Facebook il sindaco ff di Soverato, Daniele Vacca.