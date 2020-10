Obbligo di mascherina all’aperto, scattano le prime multe in Calabria

Continua incessante l’attività di controllo dei Carabinieri della stazione di Arena, guidata dal maresciallo Valerio Oriti e sotto le direttive del capitano Marco Di Caprio, volta a garantire il rispetto delle norme anti-contagio da Coronavirus, relative all’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto per tutti i cittadini, esclusi i bambini al di sotto dei 6 anni e le persone con disabilità non compatibile con l’uso del dispositivo di protezione così come previsto dalla recente ordinanza n° 68 emanata dal presidente del Regione Calabria Jole Santelli ed in vigore, almeno per ora, fino al 7 ottobre.

Proprio qualche giorno fa, durante un normale servizio sul territorio, una pattuglia dei carabinieri ha sorpreso un gruppo di persone, alcune delle quali già note alle Forze dell’Ordine, che discutevano tra di loro senza le dovute precauzioni.

È chiaro che all’aperto è più facile la formazione di assembramenti anche di natura occasionale ma è altrettanto vero che bisogna stare allerta perché i contagi aumentano di giorno in giorno. Pertanto i carabinieri, dopo aver identificato le persone sprovviste di mascherina, hanno di conseguenza provveduto ad applicare la sanzione di 400 euro a testa.

Sarebbero circa dieci le persone multate per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione.