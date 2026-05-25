Occhiuto e i burocrati

Corre voce che Occhiuto voglia fare un repulisti di politici e burocrati regionali. Se è vero, sarebbe ora.

I politici calabresi sono sempre stati mediocri o men che mediocri, con rare eccezioni, che riduco a Michele Bianchi e Luigi Razza; ebbero qualche fugace notorietà Mancini e Misasi in Prima repubblica; in Seconda (???), silenzio stampa totale. Vero, però se hanno un incarico, un assessorato, che almeno lavorino.

In assenza di un assessore alla Cultura, Occhiuto ha nominato, il 26 aprile, una Cabina di regia: oggi, che è 25 maggio, quindi è trascorso un mese, nessuno ne ha la benché minima notizia. Vi sta bene, come esempio?

Ma tutti sappiamo che il bubbone della Regione Calabria sono gli innumerevoli passacarte pomposamente detti burocrati. Ebbene, siccome sono degli impiegati della Regione, e si pappano lauti stipendi ogni mese, la soluzione è semplicissima: si mandano ordini di servizio, con termini precisi e scadenze, e, in difetto di esecuzione, si assumano severi provvedimenti, di tasca.

Succederà mai?

Ulderico Nisticò