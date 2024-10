Occhiuto: «La Due Mari riaprirà entro la fine della prossima settimana»

Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto in un breve video postato tra le ‘stories’ del suo profilo Instagram dichiara di aver “parlato con Anas.

Dovrebbero aprire la strada tra giovedì e venerdì della prossima settimana». Il riferimento è alla Statale 280 dei Due Mari dove lunedì mattina, in un tratto, si è aperta una profonda voragine che ha anche inghiottito un’auto, per fortuna senza gravi conseguenze per la conducente.

I lavori per ripristinare il tratto viario della statale che collega Lamezia Terme e Catanzaro sono già partiti e il presidente Occhiuto, nella storia su Instagram, parlando con il dirigente generale del dipartimento Lavori pubblici della Regione Calabria, Claudio Moroni, chiede di sentire “spesso in questi giorni con Anas, perché se riusciamo ad aprire la strada mercoledì è ancora meglio“.

Moroni risponde: “Teniamo sotto controllo continuo l’attività, ovviamente dipenderà dalle condizioni meteo ma se non ci saranno criticità particolari riusciremo a rispettare i tempi”.