Occhiuto trionfa in Calabria: “Sconfitti chi ci voleva battere per via giudiziaria”

Clima di festa e dichiarazioni combattive nel quartier generale di Roberto Occhiuto dopo l’analisi del voto. Il Presidente della Regione Calabria uscente, forte di un risultato elettorale che preannuncia una vittoria significativa, ha espresso grande soddisfazione e orgoglio per il sostegno ricevuto dai cittadini, non lesinando critiche agli avversari e lanciando un appello alla pacificazione regionale.

​”Sono orgoglioso della Calabria e dei calabresi,” ha esordito Occhiuto, evidenziando come l’esito delle urne abbia rappresentato una risposta netta a chi aveva tentato di delegittimare la sua amministrazione. “È stato sconfitto chi voleva batterci per via giudiziaria,” ha affermato con enfasi, riferendosi verosimilmente a polemiche e controversie emerse durante la campagna elettorale.

Pacificazione e nuova visione

​Occhiuto ha poi rivolto lo sguardo al futuro, riconoscendo la necessità di superare le tensioni dell’ultimo periodo: “Adesso è il caso di pacificare questa regione dopo una campagna elettorale anche violenta.”

Il governatore ha voluto anche prendere le distanze da alcune proposte della parte avversa: “Hanno proposto reddito dignità ma la Calabria è cambiata.” Questa dichiarazione sottolinea la volontà di proseguire sulla strada intrapresa, interpretando il risultato elettorale come una conferma che la regione sia pronta per un modello di sviluppo differente e non assistenziale.

Ringraziamenti e apertura a Tridico

​Nel corso del suo punto stampa, Occhiuto ha ringraziato i leader della coalizione di centrodestra per il supporto, ricordando la decisione, assunta di concerto, di portare la regione alle elezioni con un anno d’anticipo. “Ma ancora di più voglio ringraziare i calabresi e sono ancora più orgoglioso per questo risultato che penso sarà ancora maggiore,” ha aggiunto con gratitudine.

​Un passaggio inatteso è stato quello relativo all’economista ed ex presidente INPS, Pasquale Tridico. Occhiuto ha rivelato che Tridico si è complimentato per il risultato, e di avergli chiesto apertamente di collaborare con la Regione: “Ho chiesto anche a lui di collaborare con me in qualsiasi ruolo decida di farlo.”

La proposta di coinvolgimento a una figura come Tridico, indipendentemente dal suo schieramento politico, sembra andare nella direzione dell’appello alla “pacificazione” e della ricerca di competenze per il governo della regione.

​Il governatore, dunque, celebra la sua vittoria con un chiaro messaggio: un’affermazione politica forte, la sconfitta di tattiche giudiziarie e l’apertura a una nuova fase di stabilità e collaborazione per la Calabria.