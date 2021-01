Of New Trolls su Catanzaro Village con Gianni Belleno in progress

Artisti si nasce come da sempre affermato in quel capolavoro musicale intitolato Concerto Grosso fin dal 1971. Gianni BELLENO Of New Trolls da una meta piu’ che raggiunta: IL SUCCESSO. Eccoci immersi nel trionfo di quell’ inequivocabile sound della prestigiosa band storica italiana nel mondo. IL Presidente della Exence Live, John Nisticò rafforza cosi’, l’ “essenziale” incontro di una sana creativita’ da trasmettere in rete su Catanzaro Village col Digital Show, in onda questa sera alle 18:30.

Ospite del virtuale palcoscenico , GIANNI BELLENO con la sua storia, musica e nuovi orizzonti. Presentea’ due nuovi brani e prosegue, dunque, l’ opera OF NEW TROLLS. Tra interviste, esibizioni, composizioni e condivisioni artistiche, innumerevoli gli apprezzamenti della critica, per la dimensione che da 50 anni resta leggendaria, Essa persiste sul tempo che passa, mentre BELLENO pubblica sul web belle canzoni, ispiratrici l’ una dell’ altra.

Pur restando fedeli alla fortuna di averli conosciuti direttamente in piazza e nei mega concerti dei teatri in tutta Italia, si ritiene, almeno, opportuno, divulgare tale necessita’ artistica e culturale, quale necessaria ragione e piu’ volte ribadita in live streaming dal Direttore Artistico Emilio Barone.

Trattasi di un fare spontaneo, in un contesto sociale per nulla sereno data la pandemia da combattere anche con imponente virtuosismo, emblema della speranza, bandiera di sogni che non sembrano lasciarci. Gianni BELLENO Artista Italiano e batterista con molteplici ruoli all’ interno della produzione Of New Trolls, rende al pubblico il suo maestoso pensiero, parlando di sé tra video e canzoni succedute a quella famosa ed ancora attuale, per il contenuto, “Una Minuera”.

Durante la diretta e tra gli ospiti che interverranno per incontrare “virtualmente’ BELLENO, la conduttrice Valentina Vono sapra’ offrire agli utenti collegati, la sua tenera ospitalita’ per un artista che ha deciso di esserci con orgoglio e partendo dalla Calabria sulla piattaforma digitale sita nel capoluogo di regione e vivida Citta’ di Catanzaro. Prepariamoci alla “conoscenza” di una musica allo stato puro, al decollo verso il pianeta BELLENO, arrangiatore eclettico che emana ovunque quella che JOHN NISTICO’ battezza come: “ingegneria” dell’ essere. Godiamocci l’ attesa che cardine di spiritualita’ ed eccellenza con il meglio of NEW TROLLS. Sara’ un viaggio “antico”, tutto da vivere e sognare ma “ADAGIO”.