Offerta Intercity potenziata sulla Ferrovia Ionica

A seguito della forte domanda estiva, Trenitalia – Divisione Passeggeri Long Haul di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha potenziato l’offerta Intercity sulla Ferrovia Ionica incrementando con una terza carrozza UIC-Z le composizioni dei treni IC 559/562 e IC 564/567 Reggio Calabria Centrale – Taranto e viceversa, a servizio dei territori della locride, soveratese, Catanzaro, Crotone, cirotano, sibaritide. Ricordiamo che tali collegamenti sono posti in coincidenza a Metaponto e Taranto con servizi Intercity e Intercity Notte per Roma Termini e Milano Centrale.

Indubbiamente, quindi, un’ottima notizia ed un segnale di grande interesse per la fascia Ionica calabrese che cogliamo con grande soddisfazione, ma che ancor di più giustifica la nostra battaglia per il ripristino di collegamenti diretti Intercity e Intercity Notte tra la Ferrovia Jonica ed il resto d’Italia, iniziando dall’Intercity Notte Reggio Calabria Centrale – Milano Centrale via Crotone. (Associazione Ferrovie in Calabria)