Offre stipendi fino a 2.700 euro, ma nessuno si candida: l’allarme di un imprenditore calabrese a Milano

A Milano c’è chi offre stipendi fino a 2.700 euro al mese, un contratto maggiorato del 40% rispetto al minimo nazionale e ben 30 posti disponibili. Eppure nessuno si presenta.

È la situazione paradossale denunciata da Saverio Cutrullà, imprenditore calabrese attivo nel settore dei servizi e degli impianti industriali, che da mesi cerca personale operativo senza ricevere nemmeno una candidatura.

“I giovani sognano di fare gli influencer”, commenta amaro Cutrullà, che vive e lavora nel capoluogo lombardo. Secondo l’imprenditore, il mercato del lavoro milanese – già complesso e competitivo – soffre oggi di un fenomeno culturale più ampio: molte persone, soprattutto under 30, aspirano a professioni digitali o creative, mentre i lavori manuali e tecnici vengono percepiti come meno attraenti, nonostante le condizioni economiche siano spesso migliori.

Cutrullà precisa che le posizioni aperte riguardano attività qualificate: manutentori, installatori, tecnici di impianti e operai specializzati. “Non cerco manodopera improvvisata – sottolinea – ma figure che possano essere formate e crescere. Eppure è come parlare nel vuoto”.

L’imprenditore ha anche migliorato l’offerta contrattuale, introducendo benefit aggiuntivi e una retribuzione che in alcuni casi supera i 2.700 euro. “È frustrante – aggiunge – perché il lavoro c’è, è ben pagato e stabile. Ma sembra che a Milano oggi tutti vogliano diventare modelle, creativi o influencer”.

Il caso ha riacceso il dibattito sulla distanza crescente tra domanda e offerta di lavoro, soprattutto nei settori tecnici e industriali. Secondo molte associazioni di categoria, le imprese fanno sempre più fatica a trovare personale qualificato, mentre cresce la preferenza per occupazioni percepite come più gratificanti o flessibili, spesso legate all’economia digitale.

Intanto i 30 posti disponibili dell’azienda di Cutrullà restano scoperti, nonostante una retribuzione sopra la media e prospettive di crescita. “Il lavoro non manca – conclude l’imprenditore – ma forse sta cambiando il modo in cui le persone immaginano il proprio futuro”.