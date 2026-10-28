Oggi 28 ottobre 2026: un giochino di fantastoria

Dal 1922 al 43 e 45, il 28 ottobre era una data solenne, tanto che si contavano gli anni: per esempio, quando la 106 arrivò a Soverato era il 1935 XIII. Senza la Seconda guerra mondiale, o vincendola, oggi il 2026 sarebbe l’anno CIV (104). Non ci sono altre fantastorie credibili, quali un mutamento di opinione da parte della popolazione. Ma, nell’anno centesimo quinto, sarebbe stato il XIII più il resto del tempo, o i mutamenti sarebbero stati sostanziali? Divertiamoci a immaginare.

Ab Iove principium. Vittorio Emanuele III, re d’Italia e d’Albania e imperatore d’Etiopia, poniamo muoia, come effettivamente morì, nel 1947 XXV, con solenni funerali. Gli succede il figlio Umberto II, che nel 1983 LXI muore con funerali di Stato senza troppa emozione. Diviene re d’Italia e d’Albania e imperatore d’Etiopia (tranquilli, è un gioco!) Vittorio Emanuele IV, coniugato più regalmente della Doria, comunque defunto nel 2024 CII. Regna oggi Emanuele Filiberto.

Calmi tutti: nelle monarchie funziona così, “Morto il re, viva il re”. Si sono succeduti anche i papi che conosciamo. I rapporti del Regno l’Italia con la Chiesa sono ottimi, Patti Lateranensi alla mano; però “Date a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio”. Non so se è chiaro.

E il Capo? Nato nel 1883, immaginiamo muoia nel 1973 LI, novantenne e al potere e in gamba, anche se è difficile pensare che ancora mieta grano e cavalchi e guidi prototipi di auto e di aerei, insomma tutte le foto che impazzano su migliaia di libri; e praticasse delle attività a lui care di cui vi parlerò meglio quando sarete tutti maggiorenni. Gli succede…

…e qui il discorso si fa serio. I re, come abbiamo detto, si susseguono automaticamente; i duci, no, non c’è un successore possibile a un duce come lui, uno che abbia attraversato tutte le vicende umane e politiche dal socialismo massimalista e rivoluzionario all’interventismo ai fasci al potere ai successi al consenso… non è politicamente e concettualmente pensabile che, morto un duce, se ne trovi un altro come lui. Si trova invece un capo del governo, forse circondato dal consenso, poco probabilmente dall’entusiasmo. Insomma, un governo normale. Quanto ai nomi, i Grandi e Bottai e Farinacci sono a loro volta anziani; un po’ meno, Ciano. Purtroppo è morto già nel 1930 quella mente pensante che fu Michele Bianchi. Non vi faccio nomi di certi classificati ai Littoriali, e quindi aspiranti gerarchi: se li facessi, mi vedreste piangere come una cascata, all’agghiacciante idea!!!

Dal 1973 (ma forse anche prima), il regime si è modificato come tutte le umane cose. Intanto Italia, Albania, Etiopia (ed eventuali altre conquiste) del 1973 non sono quelle del 1936 e 39, e sono diventate diverse per evoluzione di tecnologia e sociologia e mentalità. I nipoti e pronipoti dei ras etiopici sconfitti vengono in Italia a studiare per poi tornare a fare i medici e gli ingegneri a casa loro; anzi è più pratico istituire università ad Addis Abeba e a Tripoli. Le colonie, del resto, stanno diventando una specie di regioni autonome dell’Impero.

In Italia non ci sono più paludi da bonificare e mafia da estirpare, e il governo è occupato in una sì utile ma poco esaltante ordinaria amministrazione. Ci sarebbero altre riforme della scuola dopo quelle del 1923 e del 1939; e certo non disastrose come dal 1974 reale effettivamente furono e sono!

Inevitabile è che il periodo eroico del regime sia finito come tutti i periodi eroici della vita personale e della storia di un popolo (nel V secolo a.C., Ercole non troverebbe in Grecia idre e leoni da uccidere, e sarebbe un patetico sopravvissuto!).

E ci sarebbero delle opposizioni? Il comunismo internazionale sarebbe caduto per conto suo, come in effetti successe. Secondo me, pian piano si farebbe spazio una forma, una delle infinite forme del socialismo, con la socializzazione delle imprese e altre ideologie poco liberali. Conta poco se l’espressione del socialismo sarebbe partitica o interna al regime. Patti Lateranensi cantando, non ci sarebbe un partito cattolico ufficiale. Come recita lo Statuto Albertino, “la religione cattolica è la sola religione dello Stato”, però la Fede e le pratiche di devozione non sarebbero di competenza della politica statale. Il regime storico 1922-45 non è che fosse molto credente.

Ora svagatevi a fantasticare anche voi su quest’anno CV.

Ulderico Nisticò