Oggi a Caminia l’inaugurazione del “Lido Calipso”

Nella splendida cornice della Baia di Caminia, verrà inaugurato oggi, domenica 30 giugno, il “Lido Calipso”, nato dall’intuizione di un gruppo di giovani volenterosi e amanti della loro terra, che hanno deciso di mettere a disposizione della società il proprio dinamismo e le proprie idee innovative per valorizzare uno degli scorci di mare più belli d’Italia.

L’obiettivo ambizioso dei ragazzi è quello di “coinvolgere il maggior numero di turisti con la realizzazione di eventi e iniziative ad hoc, per far sì che Caminia non rimanga nell’immaginario collettivo solo una meta turistica da visitare, ma una vera e propria spiaggia attrattiva da vivere a 360° gradi”.

L’apertura della stagione estiva al chiosco Calispo è prevista per le 18.30 di oggi, con musica, divertimento e tante novità da non perdere!