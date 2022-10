Oggi a Catanzaro iniziativa della CGIL a sostegno della protesta delle donne e uomini iraniani “Il velo della vergogna”

La CGIL Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo e la Fp Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo, organizzano per oggi, mercoledì 26 ottobre alle ore 16,30 nella Sala Concerti del Comune di Catanzaro, un’iniziativa a sostegno della protesta delle donne e uomini iraniani che con coraggio e con la propria vita combattono per la libertà dei diritti e di espressione, ma l’iniziativa vuol essere anche con le associazioni presenti momento di confronto e riflessione sulla nostra realtà dove c’è ancora molto da fare per educare all’uguaglianza di genere e al rispetto delle differenze per costruire una società plurale e aperta.