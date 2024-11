Oggi i funerali della giovane mamma che si è tolta la vita

Saranno celebrati oggi alle 15, a Sersale, paese natale della famiglia della giovane mamma che si è tolta la vita martedì, lanciandosi dal quinto piano dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro.

Nel nosocomio era stata portata la sua bambina, che poco prima era caduta dalla finestra della casa famiglia in cui la donna era ospite. Il sindaco di Sersale, Carmine Capellupo ha proclamato il lutto cittadino. “La Comunità di Sersale, si è stretta attorno alle famiglie in questo momento di grande dolore“.

E’ quanto apparso in un post sulla pagina facebook del Comune del Catanzarese: “Questo è il momento, per tutti noi, del dolore e del silenzio. Un momento di raccolta, di unione. Nella giornata dei funerali, verrà proclamato lutto cittadino, per dare a tutti la possibilità di stringersi intorno alla famiglia e di salutare, per un’ultima volta, Paola”.

Lutto cittadino

Il sindaco “interpretando il comune sentimento dell’Amministrazione Comunale e della comunità di Sersale per la tragica scomparsa della giovane Paola Talarico” ha proclamato, per la giornata di oggi, 29 novembre, lutto cittadino”.

In concomitanza con le solenni esequie, che si terranno alle ore 15:00 presso la Chiesa Madre, è stata disposta la “chiusura di tutti gli esercizi commerciali, imprese e attività artigianali, con eccezione di quelle che forniscono un servizio indispensabile e obbligatorio. Inoltre, su tutti gli edifici comunali, pubblici e scolastici, è disposta l’esposizione delle bandiere a mezz’asta”.