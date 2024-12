Oggi il concerto dei bambini della Scuola Primaria di Sant’Andrea Marina

Si svolgerà oggi, giovedì 19 dicembre, presso la Chiesa parrocchiale di San Raffaele Arcangelo a Sant’Andrea Marina, il concerto dei bambini della Scuola Primaria di Sant’Andrea Marina dal titolo “NATALE DI PACE”.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Associazione Artistico Musicale Sound Academy, sempre di Sant’Andrea Jonio, e gli alunni sono stati preparati e curati musicalmente e vocalmente dalla maestra di canto Carmen Procopio, segretaria della stessa associazione.

Il concerto vedrà la presenza anche dei bambini più piccoli della scuola dell’Infanzia di Sant’Andrea Marina, che insieme ai più grandi della Scuola Primaria presenteranno un repertorio di canzoni natalizie tra le più famose e conosciute, intermezzate da brevi dialoghi, poesie e messaggi di pace e di fratellanza.

Attraverso questo concerto l’Associazione Artistico Musicale Sound Academy, da sempre impegnata per la diffusione della musica e del canto su tutto il territorio, con l’organizzazione di grandi eventi di rilievo nazionale, tra cui il celebre Festival Una Voce per lo Jonio, da poco conclusosi e giunto alla 15ma edizione, insieme agli alunni delle scuole di Sant’Andrea Jonio, alle insegnanti e al Dirigente Scolastico dott. Valerio Mazza, vogliono augurare a tutti un felice e sereno Natale, di pace per tutte le famiglie e le persone che soffrono e che sono oppresse da guerre e situazioni difficili.