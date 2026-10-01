Oktober Park, a Catanzaro la grande festa della birra presenta il suo programma: quattro giorni di musica, street food e intrattenimento

Dal 1° al 4 ottobre il Parco della Biodiversità Mediterranea si trasforma in un grande villaggio della convivialità. OktoberPark porta nel capoluogo calabrese birra, gastronomia, jazz, rock, DJ set e spettacolo.

CATANZARO – È tutto pronto per la prima edizione di Oktober Park, la manifestazione che dall’1 al 4 ottobre 2026 porterà al Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro quattro giornate dedicate alla birra, al buon cibo, alla musica e alla socialità.

Dopo aver svelato l’idea e la filosofia dell’iniziativa, arriva ora il momento di presentarne il programma completo, che arricchisce ulteriormente un progetto pensato per trasformare uno dei luoghi simbolo della città in uno spazio di incontro aperto a pubblici diversi.

Un appuntamento che nasce con una precisa vocazione territoriale e che viene con la Provincia di Catanzaro, con l’obiettivo di costruire nel capoluogo un appuntamento capace di coniugare intrattenimento, valorizzazione del territorio, cultura e partecipazione.

Non soltanto una festa della birra, dunque, ma un progetto che punta a fare del Parco della Biodiversità un luogo di aggregazione e di promozione della città, attraverso un’offerta articolata che mette insieme enogastronomia, musica dal vivo, spettacolo e natura.

L’iniziativa inoltre vedrà la collaborazione artistica del Catanzaro Jazz Fest, che porterà al Parco quattro importanti appuntamenti musicali. Il programma del Jazz Fest conferma infatti le quattro date all’interno di Oktober Park, con artisti e formazioni che attraversano linguaggi differenti, dal jazz contemporaneo allo swing, dalle contaminazioni urban al soul e alle sonorità afro-caraibiche.

QUATTRO GIORNI, QUATTRO ANIME MUSICALI

Il programma di Oktober Park è stato costruito per accompagnare le quattro giornate della manifestazione con una proposta musicale trasversale, capace di passare dalla raffinatezza del jazz all’energia del rock, dallo swing alla dance. Filo conduttore sarà la convivialità: il pubblico potrà vivere il Parco della Biodiversità tra birre, specialità gastronomiche, street food e spettacoli, con una programmazione che entrerà nel vivo nelle ore serali.

GIOVEDÌ 1 OTTOBRE | EMANUELE MARSICO QUINTET con FABRIZIO BOSSO

Ad aprire ufficialmente la parte musicale di Oktober Park sarà, giovedì 1 ottobre, Emanuele Marsico Quintet con lo special guest Fabrizio Bosso. Sul palco saliranno Emanuele Marsico | tromba e voce – Fabrizio Bosso | tromba – Guglielmo Santimone | pianoforte – Francesco Tino | basso – Alessandro Marzano | batteria.

Il progetto di Marsico si muove tra jazz, canzone italiana, sonorità brasiliane e tradizione napoletana, creando un repertorio nel quale composizione, improvvisazione e dialogo tra i musicisti hanno un ruolo centrale. A impreziosire il concerto ci sarà la tromba di Fabrizio Bosso, una delle figure più riconoscibili del jazz italiano contemporaneo.

Un’apertura che dà immediatamente la misura della varietà del progetto Oktober Park: una grande festa popolare capace, allo stesso tempo, di ospitare produzioni musicali di alto profilo.

VENERDÌ 2 OTTOBRE | BOBO RONDELLI & NICO GORI SWING 10TET

La seconda serata porterà a Catanzaro uno degli incontri più interessanti tra canzone d’autore e swing: Bobo Rondelli & Nico Gori Swing 10Tet, una band composta da: Bobo Rondelli | voce –

Nico Gori | clarinetto – Michela Lombardi | voce – Mattia Donati | chitarra e voce – Federico Frassi | pianoforte – Tommaso Iacoviello | tromba – Renzo Cristiano Telloli | sax alto – Francesco Felici | sax tenore – Silvio Bernardi | trombone – Matteo Anelli | contrabbasso – Vladimiro Carboni | batteria – Iacopo Crudeli | presentatore e voce

Il progetto mette insieme la voce, la scrittura e la presenza scenica di Bobo Rondelli con il lavoro di Nico Gori, clarinettista e sassofonista tra i protagonisti del jazz italiano, alla guida di una formazione orchestrale composta da dieci musicisti. Lo spettacolo rilegge alcune pagine della grande canzone italiana degli anni Cinquanta e Sessanta, attraversando repertori legati a Fred Buscaglione, Fred Bongusto, Sergio Endrigo, Mina e Umberto Bindi, accanto a brani originali di Rondelli riarrangiati per il progetto. Una serata nella quale la dimensione cantautorale incontra l’eleganza delle grandi orchestre swing, creando un ponte tra memoria musicale italiana e sensibilità contemporanea.

Il programma della serata sarà completato da Capofortuna Band e da un DJ set, per accompagnare il pubblico dalla musica dal vivo alla dimensione più festosa e conviviale della notte.

SABATO 3 OTTOBRE | KOLOSSO – OVER |a seguire IL VASCO ROCK SHOW

Il sabato di Oktober Park sarà probabilmente quello con la maggiore escursione sonora.

Sul versante jazz e contemporaneo arriveranno i Kolosso, formazione nata nel 2023 sotto la guida del polistrumentista e produttore Davide “Kidd” Angelica e legata alla scena underground bolognese. Il loro progetto OVER nasce dall’incontro fra 808, trap, drill e bastard jazz, mettendo in dialogo linguaggi urbani, elettronica e improvvisazione. Il gruppo, che ha pubblicato nel 2026 l’album “Over”, proseguendo la ricerca sonora che caratterizza il progetto, è composto da:

Davide “Kidd” Angelica | chitarra, sintetizzatori, samples – Emiliano Pintori | tastiere – Federico Califano | sax alto – Giovanni Benvenuti | sax tenore – Gabriele Polimeni | tromba – Alberto Romano | basso, Synth Bass – Danilo Mineo | percussioni – Antonio Rapa | batteria

La serata proseguirà poi nel segno del rock con il Vasco Rock Show, tribute band dedicata al repertorio di Vasco Rossi. Lo spettacolo è concepito come un vero concerto rock, con una band composta da Massimiliano Iannino alla voce, Antonio Politano alle tastiere, Christian Muccari e Alessandro Bevilacqua alle chitarre, Andrea Guastella al basso e Raffaele Posca alla batteria.

Il progetto può inoltre contare sulla collaborazione con diversi musicisti che hanno fatto parte della storia musicale legata a Vasco Rossi, tra cui Maurizio Solieri, Alberto Rocchetti, Claudio Golinelli, Andrea “Cucchia” Innesto, Clara Moroni e Daniele Tedeschi, oltre a musicisti come Ricky Portera.

A chiudere la serata sarà ancora una volta il DJ set, per una notte pensata per un pubblico particolarmente ampio e trasversale.

DOMENICA 4 OTTOBRE | NICOLA CONTE GROUP – UMOJA con SERA KALO

La serata conclusiva di Oktober Park sarà affidata a Nicola Conte Group – Umoja con Sera Kalo, progetto che porta a Catanzaro una delle espressioni più internazionali e contaminate del programma. Chitarrista, DJ, produttore e bandleader, Nicola Conte ha costruito nel corso della sua carriera un linguaggio nel quale jazz, soul, bossa nova, musica latina e ritmi afro si incontrano.

Il progetto “Umoja” guarda in particolare allo spiritual jazz e al free jazz degli anni Settanta, intrecciandoli con soul, sonorità africane e ritmi afro-caraibici. Al suo fianco ci sarà Sera Kalo, voce e autrice di origini caraibiche-americane, protagonista di una ricerca musicale che attraversa jazz, soul, spoken word e improvvisazione. La formazione comprende inoltre Pietro Lussu | piano e tastiere – Pasquale Calò | sax tenore – Ameen Saleem | basso – Enrico Morello | batteria – Gabriel Prado | percussioni.

Una conclusione che porta Oktober Park oltre i confini della tradizionale festa musicale, affidandosi a un progetto internazionale nel quale ritmi, culture e linguaggi differenti si incontrano.

