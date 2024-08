Olimpiadi 2024, il calabrese Simone Alessio vince la medaglia di bronzo nel Taekwondo

Simone Alessio strepitoso, vince la medaglia di bronzo nel Taekwondo. L’azzurro batte 2-0 l’americano Nickolas e consente all’Italia di centrare l’ennesima medaglia di giornata alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Incredibile la prova dell’azzurro che dopo aver vinto il ripescaggio nei -80kg contro l’uzbeko Jaysunov (5-4, 5-2) si è preso anche la finale per il bronzo superando lo statunitense Nickolas. Lo statunitense aveva iniziato al meglio questo match mentre Alessio era sembrato inizialmente più contratto.

La supremazia dell’atleta a stelle e strisce nel primo round dura però poco. Simone Alessio va inizialmente sotto 3-0 ma poi con un calcio riesce a portarsi sul 3-3 portandosi 1-0. Nel secondo round Alessio si presenta subito con un calcio sulla corazza che porta l’Italia sul 2-0 di giustezza.

Un bronzo importante per Simone Alessio anche se l’azzurro avrebbe potuto veramente conquistare l’oro nella giornata di oggi. Ma l’atleta livornese riesce comunque a portarsi una medaglia a casa che vuole dire molto per la delegazione azzurra.

Simone Alessio mette la ciliegina sulla torta dopo aver conquistato in carriera due ori al Mondiale nei 74 kg a Manchester nel 2019 e negli 80 kg a Baku nel 2023.

Per l’atleta azzurro quella di Parigi è la prima gioia olimpica con un bronzo fondamentale e fortemente meritat

o. Tre anni fa a Tokyo il livornese fu eliminato ai quarti in un’esperienza olimpica che voleva sicuramente cancellare e ripetere per centrare proprio una medaglia. Medaglia arrivata a Parigi con il successo numero 34 dell’Italia in questa spedizione francese.