Olimpiadi, Soverato celebra la storia: il 19 agosto la rievocazione della fiaccola del 1960 e l’omaggio ai tedofori

L’Amministrazione Comunale di Soverato con la collaborazione della Delegazione CONI di Catanzaro organizza per giorno 19 agosto alle ore 18.30 nella sala Bruno Manti del Palazzo di Città una manifestazione per rievocare il passaggio della fiaccola olimpica da Soverato il 19 agosto 1960.

Alla manifestazione moderata dal giornalista Francesco Pungitore parteciperanno il Sindaco di Soverato arch. Daniele Vacca ,il vice sindaco di Soverato Emanuele Amoruso, il Presidente Regionale del C.O.N.I. Dott. Consolato Scopelliti e il Delegato C.O.N.I. di Catanzaro dott. Giuseppe Pipicelli.

Si partirà dal ricordo della sera del 19 agosto quando la fiaccola olimpica delle XVII Olimpiadi di Roma 1960 (peraltro unica Olimpiade estiva dell’era moderna svolta in Italia) citando i tedofori di Soverato e quanti hanno collaborato alla ottimale riuscita della manifestazione.

A perenne ricordo della manifestazione Soverato ha voluto intitolare una importante via del centro storico Via Olimpia appunto.

Dalle Olimpiadi del 1960 con un salto temporale di 65 anni si arriverà alle Olimpiadi di Milano Cortina 2025 . La fiaccola olimpica è arrivata a Catanzaro Lido il 20 dicembre 2025 accolta dal Delegato CONI Catanzaro Dott. Giuseppe Pipicelli e dal fiduciario locale territoriale Giampaolo Mungo.

Nel corso della manifestazione verranno premiati i tedofori di Soverato e tutti quelli che hanno reso possibile la riuscita dell’evento e precisamente Fausto Apicella, Antonio Caminiti, Antonio Fiorita,Marino Palazzo,Impero Prunestì e Pino Pultrone.

Saranno presenti inoltre gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Taverna che hanno disegnato le mascotte delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina.

Sarà inoltre presente il nuotatore catanzarese Giovanni Caserta atleta olimpico di Parigi 2024 e fresco vincitore di una medaglia d’oro e una d’argento ai recenti assoluti di Roma.