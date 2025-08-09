Olivadi celebra la tradizione con la “Festa dell’Emigrante”

Sagra con panino, salsiccia e vino di qualità. L’evento promosso dal Comune e dalla Regione Calabria.

OLIVADI (CZ) – Il Comune di Olivadi si prepara a celebrare le proprie radici e il legame con la sua storia di emigrazione con un evento speciale: la “Festa dell’Emigrante – Gusto e Tradizioni”.

L’appuntamento è fissato per domenica 10 agosto 2025, a partire dalle ore 21:00, in Piazza Beato Antonio.

La serata promette di essere un’occasione per riscoprire i sapori e le tradizioni del territorio, con una sagra che offrirà i “primi assaggi olivadesi”, un’ampia scelta di panini con salsiccia, accompagnati da contorni piccanti e peperoni (“pipi”).

Gli amanti del buon bere potranno inoltre gustare vino di alta qualità, proveniente da stand dedicati alla degustazione e alla vendita. La festa sarà arricchita da show-cooking, offrendo al pubblico un’esperienza completa e coinvolgente.

L’evento si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione delle eccellenze locali. Un’iniziativa, dunque, che unisce la celebrazione della memoria storica all’impulso per lo sviluppo economico e agricolo del territorio.