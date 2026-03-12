Olivadi, esposto UILPoste: tre ispettori SPISAL allo sportello postale. “Situazione critica”

Ieri mattina intervento dello S.P.I.S.A.L. ASP CZ, presso i locali dell’ufficio di Poste Italiane S.p.A. in via Risorgimento 16, nel comune di Olivadi. La denuncia depositata dalla segreteria territoriale della UILPoste di Catanzaro, ha portato all’avvio di verifiche da parte del Servizio prevenzione igiene e sicurezza ambienti di lavoro.
Tre ispettori dell’ASP, per verificare le condizioni dei locali e dell’ambiente di lavoro.
Nei giorni precedenti si era reso necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, chiamati per accertamenti tecnici sull’area esterna della sede, che risulta attualmente transennata.
Presso l’ufficio prestava servizio nella giornata di ieri, il coordinatore UILPoste Catanzaro, Vincenzo Mazzei, che ha lasciato dichiarazioni sulla situazione dell’Ufficio Postale.
L’ultima segnalazione di intervento dichiara Mazzei, risale a lunedì scorso, con una comunicazione telefonica alla direzione della Filiale, nella quale veniva annunciato il deposito dell’esposto all’ASP.
Secondo quanto emerso, Mazzei aveva anticipato da tempo la presenza di gravi problematiche strutturali e normative, arrivando a definire la situazione della sede “un colabrodo”.
Nel frattempo Poste Italiane ha comunicato alla Segreteria territoriale della UILPoste, che l’ufficio postale di Olivadi resterà chiuso al pubblico nella giornata di venerdì 13, per consentire l’esecuzione di lavori all’interno della struttura. La chiusura sarà limitata esclusivamente a quella giornata.
Nel corso delle verifiche, l’ASP avrebbe richiesto ulteriore documentazione a Poste Italiane. Secondo quanto appreso, sarebbero emerse diverse criticità, violazioni degli articolati del D.lgs 81/2008, con la redazione di un verbale di prescrizione in notifica al datore di lavoro.
La vicenda riporta l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulle condizioni delle sedi periferiche degli uffici postali e sull’utilizzo dei fondi PNRR, Progetto Polis.
La Segreteria UILposte Catanzaro