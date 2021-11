Olivadi, il comune si illumina con il tricolore

Il municipio si illumina con il tricolore simbolo della Nazione. Tre fasci di luce, verde, bianca e rossa sono proiettati sulla facciata del palazzo comunale, dando vita all’immagine della bandiera italiana.

Un’iniziativa simbolica ma di forte impatto voluta dal sindaco Nicola Malta,in questo momento in cui è importante che tutti si sentano parte della comunità.

“Abbiamo illuminato il Comune con i tre colori della bandiera Italiana – spiega il sindaco Nicola Malta – questa comunità non si arrende e anche se demograficamente ogni anno diminuisce gli esercizi commerciali vanno avanti anche in un periodo come questo di emergenza nazionale,e loro sono la nostra forza.

Abbiamo bisogno oggi più che mai di simboli che ci rendano uniti e il nostro Comune e il tricolore lo sono”.

Prosegue così il progetto sulla luce iniziato durante le festività natalizie.

La luce diventa così una nuova forma di comunicazione per raccontare valori e suscitare emozioni.

Un nuovo modo di comunicare che rievoca gli i valori della comunità per un obiettivo comune di crescita e di sviluppo con profondo senso di appartenenza e di solidarietà.