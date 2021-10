Oltre 300 Chef a Soverato per Festa nazionale dei Cuochi

“In qualità di Sindaco di Soverato e Presidente del Flag Jonio 2 sono orgoglioso di aver contribuito – anche finanziariamente – alla realizzazione di un’iniziativa così importante come la Festa nazionale dei Cuochi a Soverato”.

“Con l’eccezionale partecipazione di oltre 300 cuochi provenienti da tutta Italia.

Sin dall’inizio della sua azione sul territorio, infatti, il Flag ha puntato fortemente sulla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche dell’area, e in particolare del pesce locale, nonchè sulla sostenibilità della pesca, cercando di coniugare tali attività anche e soprattutto con quelle turistiche, in un’ottica di gestione integrata delle zone costiere volta ad una crescita sostenibile del territorio basata sull’Economia Blu”.

“Un altro successo per Soverato e per la Calabria. Siamo felici, ancora una volta, di mostrare il volto più bello della nostra Regione e dei calabresi:

La Calabria che ci piace!”. Lo comunica in un post su Facebook il sindaco di Soverato, Ernesto Alecci.