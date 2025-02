Oltre la normalità, lo studio “Fisiolife” di Davoli tra le “Eccellenze sanitarie italiane”

Inserito nel portale di strutture all’avanguardia a cui l’utenza, dopo specifica ricerca, può affidarsi per qualsiasi esigenza

“Fisiolife”, studio di Fisioterapia e Osteopatia del dott. Eugenio Muzzì, entra a far parte delle “Eccellenze Sanitarie Italiane”.

La targa consegnata dal presidente Lnd Calabria, Saverio Mirarchi, e dal sindaco di Davoli, Giuseppe Papeleo, certifica qualità, professionalità e garbo.

Il percorso inizia otto anni fa.

Dopo la laurea all’università Magna Graecia di Catanzaro e la specializzazione alla Fgic, Muzzì inaugura l’attività.

Il centro, collocato nel cuore di Davoli Marina, non impiega molto a distinguersi per l’alto livello professionale, l’innata umanità e l’attenzione per il paziente lo hanno reso un punto di riferimento per tutto il comprensorio.

Tre marchi di fabbrica che lo hanno qualificato, ormai, come centro di eccellenza in ambito locale, regionale e nazionale.

«Onorato e orgoglioso – evidenza Muzzì – Un premio ai sacrifici e agli sforzi compiuti negli anni.

Un riconoscimento che dedico anche e soprattutto ai miei pazienti.

Sono loro il mio “premio”.

Il segreto sono la passione per il proprio lavoro e il costante aggiornamento.

Siamo certamente una realtà in costante crescita, sia personale che professionale, ma non ci adagiamo sugli allori.

L’intento è quello di migliorarsi sempre senza pensare mai al punto di arrivo ma con uno sguardo sempre rivolto da dove abbiamo cominciato per raggiungere nuove mete».

Nuovi traguardi che per “Fisiolife” non si vestono solo della dimensione sanitaria.

«Il dott. Muzzì – sottolinea il sindaco di Davoli Giuseppe Papaleo – è uomo non solo di medicina ma è anche cittadino che non esita a coinvolgersi, e coinvolgere, in iniziative a carattere sociale che guardano alla crescita della comunità globalmente considerata. Un orgoglio averlo in mezzo a noi».

E di «orgoglio per un professionista di notevole livello, totalemtne meritevole del traguardo raggiunto grazie anche a spiccate doti umane, mai scontate al giorno d’oggi, e a un senso del lavoro visto, ai vari livelli in cui è impegnato, più come missione che come professione» parla Saverio Mirarchi, presidente della Lega Nazionale Dilettanti Calabria.

Oltre alla quotidiana attività in studio, Muzzi è responsabile dei fisioterapisti della Lega Nazionale Dilettanti Calabria e fisioterapista della nazionale Under 19 Lega Nazionale Dilettanti.

In passato ha fatto parte degli staff sanitari di Catanzaro e Vigor Lamezia.

Muzzì era anche tra i fisioterapisti del Viareggio Beach Soccer campione d’Italia e del Catania Beach Soccer vincitore della Coppa Italia.

Attualmente è responsabile regionale della “Mia Manipulations Italian Academy” e revisore dei conti dell’Albo dei fisioterapisti di catanzaro – Crotone – Vibo Valentia.

«L’obiettivo di eccellenzesanitarie.com – conclude Muzzì – è quello di ridurre la distanza tra l’utenza e quello che sta cercando, facendolo atterrare solo su aziende, strutture, prodotti e professionisti della sanità competenti.

Ciascuna realtà contenuta nel motore di ricerca eccellenzesanitarie.com ha superato i test richiesti ed è in possesso di elevati standard di qualità».