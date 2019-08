Oltre tremila persone a Sellia per la XXIV edizione della Sagra dell’olio d’oliva

Si scrive “Sagra dell’olio d’oliva” si legge evento culturale che fa di Sellia un piccolo grande borgo capace di attrarre partecipazione ed interesse oltre i confini della Presila. Un appuntamento consolidato nel tempo – quest’anno alla XXIV edizione – che sabato 17 agosto ha saputo richiamare nel Comune guidato da Davide Zicchinella oltre tre mila persone tra turisti, curiosi e appassionati da tutta la regione. Aperti tutti i musei della rete SMOSS anche in notturna, animati dai laboratori creativi (in particolare nel museo dei Bambini e al Museo delle scienze). Particolarmente apprezzato il Museo dei Fumetti, il primo della rete, diretto da Gigi Bonizzi a cui ogni anno accedono decine di appassionati, per la gioia dei grandi ma soprattutto dei più piccoli.

Numeri importanti anche le mostre di Giuseppe Chirico dedicata alla Grande Guerra e dei Presepi artigianali realizzata da Massimo Maiolo. Tra i visitatori anche l’assessore regionale al Lavoro e Welfare, Angela Robbe, che ha voluto rimarcare il valore di un appuntamento capace di valorizzare il territorio e con esso le maestranze locali: con turismo e cultura si mangia e si creano indotto e posti di lavoro.

Il centro è stato raggiungibile grazie al servizio navetta gratuito. Dopo l’arrivo della sfilata della Sezione di Catanzaro del Club delle Fiat 500, in piazzetta Zicchinella è stata molto seguita la presentazione del libro di Bakhita Ranieri e Thomas Vatrano “L’olio d’oliva tra storia, archeologia e scienza”. Vicoli e strade animate dagli artisti di strada e dalla Street Band “The Hoppers” e dai tanti visitatori che hanno potuto gustare prelibatezze gastronomiche e buon vino, oltre che boccali di birra artigianale, nei tanti stand disseminati per il borgo, per poi ballare con la straordinaria band dei “Manna&Rino” feat Mamalisa Live ed infine in pista con il Dj Niky. E per chi ama l’avventura: al Parco Avventura volo e salto in notturna.

“Siamo davvero soddisfatti per questa gande partecipazione di pubblico – ha dichiarato il sindaco di Sellia, e consigliere provinciale, Davide Zicchinella – L’evento è stato realizzato con un budget molto ridotto, senza intaccare le casse comunali, e questo grazie agli sponsor privati molti provenienti da fuori da Sellia che hanno creduto in questa manifestazione e l’hanno sostenuta. Questo significa che Sellia ha una grande credibilità, nonostante sia un piccolo centro e riesce ad ottenere un sostegno diffuso. Da sottolineare che sono state molto apprezzate le mostre sulla Guerra e sui presepi, molto visitati i musei e per questo un ringraziamento particolare va grazie ai ragazzi del servizio civile che si sono adoperati per animare gli stand e tenere aperte le strutture museali. Ringrazio gli operai del Comune e i dirigenti che si sono impegnati affinché tutto riuscisse al meglio. E un grazie di cuore va a tutti gli amministratori che hanno dato lavorato davvero tanto e con grande passione”.