Omaggio a “Ma il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano

UN’ARTE intrisa di Calabria ed al servizio della Calabria stessa, che mette insieme figli di questa terra anche a distanza, in tempo di pandemia. Questi figli di Calabria in comune hanno lo strumento (di lavoro): il corno francese, che dalle bande di paese li ha portati in giro per l’Italia e per il mondo a suonare al Bellini di Catania, al Teatro dell’Opera o a Santa Cecilia, alla Toscanini di Parma, alla London Symphony Orchestra.”Bruttium Horns Connection” è il nome del progetto che verrà lanciato, sui canali dei social network, con l’esecuzione per soli corni francesi di “Ma il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano.

Il progetto nasce, o meglio, si concretizza definitivamente durante il periodo di isolamento dovuto al lockdown. L’obbligo di stare a casa ha, di fatto, creato l’occasione giusta affinché Giuseppe Affilastro, Leonardo Feroleto, Gabriele Galluzzo, Vittorio Schiavone, Fernando Servidone e Rocco Vitaliano potessero trovarsi “insieme”, a distanza, per realizzare un’unione artistica accomunate da due grandi valori, l’amore per la propria terra natìa e la passione per la musica.

“Abbiamo rappresentato la Calabria e continuiamo a farlo in istituzioni importanti, vorremmo restituire qualcosa alla nostra amata terra”. Già, perché assieme al video, i Bhc lanceranno una raccolta fondi in favore del Poliambulatorio Emergency di Polistena, realizzato in un bene confiscato alla ‘ndrangheta.

“La canzone di Rino Gaetano – spiega Schiavone – in realtà, ha un senso profondo: chi vive in baracca, chi suda il salario…ma il cielo è sempre più blu, come a dire ma tutti si girano dall’altra parte. Un po’ come per i braccianti che lavorano nella Piana di Gioia Tauro, e che nel Poliambulatorio trovano un presidio sanitario indispensabile, specie in un periodo come questo”.

Per il gruppo, “fondamentale che passi il messaggio sociale: il “Connection” vuole esprimere proprio questo, la connessione fra di noi e con la nostra terra”. “Ci teniamo a ringraziare la famiglia Gaetano: hanno sposato sin da subito l’iniziativa, cogliendone il senso profondo, si sono dimostrati estremamente comprensivi permettendoci di utilizzare una delle canzoni più famose di Rino”.

Era importante che fosse proprio un brano di Rino Gaetano “perché è fondamentale, per noi, che venga fuori un messaggio intriso, in tutto e per tutto, di Calabria. Vogliamo fare qualcosa per la nostra terra” attraverso l’arte, “l’arte nostra, la musica”.

GIANMARCO IARIA