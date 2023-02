Omaggio dalla Spagna per il poeta calabrese Rocco Giuseppe Tassone

La Spagna rende omaggio al poeta calabrese cav. Rocco Giuseppe Tassone e alla sua poesia.

Infatti la Revista Azahar traduce e pubblica in edizione bilique il volume Elicitare (Obtener), Edicion especial, n° 97, ano II – febrero 2023 dedicato a Rocco Giuseppe Tassone (edizione bilingue).

Si tratta di un volume di 50 pagine con prefazione, biografia e naturalmente poesie in lingua italiana con traduzione in spagnolo. Il testo distribuito gratuitamente anche in ebook si può scaricare gratuitamente dalla pagina facebook della rivista.

In copertina un olio della pittrice Maria Antonietta Passarelli tratto dalla collezione privata del Poeta.

Con questa pubblicazione il Tassone raggiunge la quota di 72 libri editi in 46 anni attività poetica.