Omicidio a Gasperina nel 2024: la Procura chiede il rinvio a giudizio per Danilo Viscomi

Si avvia verso il processo la vicenda dell’omicidio avvenuto a Gasperina nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 2024. La Procura della Repubblica ha formalmente richiesto il rinvio a giudizio per Danilo Viscomi, 41 anni, accusato di aver ucciso Antonio Procopio, 38 anni, con una coltellata al petto.

Il fatto di sangue si era consumato in piena notte, in circostanze che restano ancora oggetto d’indagine, davanti all’abitazione della vittima.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, tra i due sarebbe scoppiata una lite degenerata in tragedia. Viscomi avrebbe afferrato un coltello, colpendo mortalmente Procopio al torace.

Sul posto erano immediatamente intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che non avevano potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Danilo Viscomi era stato fermato poco dopo e sottoposto a interrogatorio.

Ora, la richiesta di rinvio a giudizio apre la strada al dibattimento. Sarà il giudice per l’udienza preliminare, fissata per l’11 giugno prossimo, a decidere se accogliere la richiesta della Procura e fissare la data del processo. L’accusa per Viscomi è di omicidio volontario.