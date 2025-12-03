Omicidio di Loredana Scalone a Stalettì, rigettato dalla Cassazione il ricorso di Sergio Giana

La Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, nella camera di consiglio svoltasi questa mattina alle ore 11.30, ha rigettato il ricorso presentato nell’interesse di Sergio Giana, imputato nel procedimento per l’omicidio di Loredana Scalone.

L’imputato era difeso dall’avvocato Salvatore Staiano. Con la decisione odierna, la Suprema Corte ha non solo confermato le conclusioni dei giudici di merito, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari relativi al presente grado di giudizio.

Alla discussione erano presenti le parti civili, rappresentate dagli avvocati Arturo Bova e Antonio Ricupero. L’avvocato Bova ha espresso particolare soddisfazione per l’esito del procedimento, avendo sostenuto in udienza l’infondatezza delle censure sollevate dalla difesa dell’imputato.

Anche il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione aveva concluso per il rigetto del ricorso, posizione poi integralmente accolta dalla Corte.

La decisione conferma dunque il quadro accusatorio definito nei precedenti gradi di giudizio e chiude il percorso di legittimità con un nuovo pronunciamento sfavorevole per Sergio Giana.