Omicidio e ferimento di due giovani, 32enne arrestato

I carabinieri dei comandi provinciali di Vibo Valentia e Seregno, coordinati dalla Dda di Catanzaro, hanno arrestato Antonio Felice, 32 anni, di Piscopio, frazione di Vibo Valentia. Il giovane, raggiunto da provvedimento fermo, è stato catturato a Seregno ed è accusato dell’omicidio di Salvatore Battaglia, 21 anni, e del ferimento del 23enne Giovanni Zuliani.

Fatti di sangue avvenuti nella notte fra il 27 ed il 28 settembre scorso al culmine di alcune tensioni maturate – secondo gli inquirenti – nell’ambiente criminale di Piscopio per il controllo di un bar e di un circolo ricreativo. Le vittime sono imparentate con i vertici del locale di ‘ndrangheta di Piscopio.

Anche il padre del presunto omicida è indagato per aver preso parte all’associazione mafiosa (clan dei Piscopisani). I militari dell’Arma erano sulle tracce del presunto killer già da qualche giorno e nella notte sono entrati in azione chiudendo il cerchio delle indagini con la sua cattura avvenuta a Seregno, in Lombardia, dove si era rifugiato.