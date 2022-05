Omicidio in Calabria, 58enne freddato a colpi di arma da fuoco

Ucciso a colpi di arma da fuoco nei pressi della sua abitazione in Via Mediterraneo a Schiavonea, Pasquale Aquino, 58 anni, a cui ignoti in serata hanno teso un agguato. L’uomo pare sia morto sul colpo.

Sul posto si sono portati i carabinieri del Reparto operativo di Corigliano Rossano, gli uomini del commissariato di pubblica sicurezza, unitamente ai mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano e un’ambulanza del 118. La vittima avrebbe precedenti alle spalle, in particolare nel mondo della droga.

Si esclude, per il momento, l’ipotesi di collegamenti organici alla criminalità organizzata. Si attende l’arrivo del magistrato di turno della procura del tribunale di Castrovillari.

