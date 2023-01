Omicidio Muzzupappa, arrestato nella notte il presunto killer

I Carabinieri di Vibo Valentia, hanno arrestato nella notte, P.M., di 38 anni, ritenuto il presunto autore dell’omicidio di Giuseppe Muzzupappa 37 anni, ucciso lo scorso 26 novembre nella frazione Marina di Nicotera.

I militari hanno fatto irruzione in un appartamento al quinto piano di un condominio in un quartiere residenziale di Vibo dove il 38enne si era nascosto. L’uomo non ha opposto resistenza e dopo la notifica del provvedimento restrittivo è stato accompagnato in carcere.

Nei prossimi giorni sarà interrogato. Nel frattempo proseguono le indagini per capire chi abbia favorito la latitanza dell’arrestato, a carico del quale, era pendente dallo scorso 2 dicembre, un’ordinanza di custodia cautelare.