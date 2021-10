Omicidio Reggio Emilia, 29enne calabrese fatto inginocchiare e giustiziato

L’omicidio di Castelnovo Sotto nel Reggiano, in una ditta di pneumatici assume sempre più i contorni di una vera e propria esecuzione. Ad essere ucciso a colpi di pistola, il 29enne Salvatore Silipo, originario di Crotone ma residente a Gualtieri con la famiglia: moglie e due figli, l’ultima appena nata. Era dipendente della stessa ditta, fino a poco tempo fa.

L’esecuzione in autofficina

Il giovane è stato freddato sabato pomeriggio scorso all’interno dell’autofficina di ricambi pneumatici ‘Dante Gomme’. A quanto si è appreso, l’uomo sarebbe stato fatto inginocchiare e poi ucciso con un colpo diretto al collo.

Arrestato il titolare

Per la morte di Silipo è stato arrestato, nella notte, dai Carabinieri, con l’accusa di omicidio, ricettazione e porto illegale di armi e munizioni, il 70enne Dante Sestito, originario di Cutro, nel Crotonese e residente a Cadelbosco Sopra, sempre nel Reggiano, gestore, nella cittadina emiliana, dell’autofficina.

L’uomo, la sorsa notte, è stato interrogato dal Pm, la dottoressa, Cristina Giannusa, alla presenza del suo legale avvalendosi della facoltà di non rispondere. La pistola, un revolver ‘Smith & Wesson’ calibro 44 Magnum, illegalmente detenuta e risultata rubata, è stata sequestrata insieme a 18 colpi di cui uno esploso. L’arma è stata rubata a Pieve di Cento, nel Bolognese, nel gennaio del 2019.

La pistola usata

Salvatore aveva lavorato come meccanico fino a un mese fa

A quanto ricostruito Silipo – cui da pochi giorni era nata una bimba, e che aveva già un maschio di due anni – aveva lavorato come meccanico fino a circa un mese fa nell’azienda condotta da Sestito con i figli Antonio e Francesco. Poi il rapporto di lavoro si era interrotto per motivi che sono al vaglio degli investigatori: nel primo pomeriggio di ieri, però, Silipo era tornato alla ditta per un incontro, forse un chiarimento, al quale hanno partecipato anche parenti di entrambi.

Le indagini e il movente

Gli investigatori sono al lavoro, da ieri, per ricostruire con esattezza la dinamica, il movente, il contesto: si tratta di persone di origini calabresi, lambite da alcune indagini. L’azienda era rimasta coinvolta in una maxi-inchiesta, chiamata ‘Billions’, su un’associazione a delinquere che faceva profitti grazie alle fatture false, con un’udienza fissata nei prossimi giorni anche per il figlio, Antonio Sestito, imputato insieme ad altre 190 persone. Qualche anno fa la ‘Dante Gommè aveva subito un attacco a colpi d’arma da fuoco. Anche la vittima aveva avuto problemi con la giustizia: a metà del 2020 era stata arrestato insieme ad un’altra persona per un’attività di spaccio di cocaina, con la base in un garage a Gualtieri. Era stata sequestrata cocaina e il materiale per confezionarla. (www.ilrestodelcarlino.it)