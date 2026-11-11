Onda di panico nelle scuole italiane: oltre 300 istituti evacuati per una mail-minatoria firmata “Mikhail Andropov”

Un’ondata di paura e caos ha paralizzato questa mattina il mondo scolastico italiano. Oltre trecento istituti sparsi da Nord a Sud della penisola hanno ricevuto la stessa, agghiacciante comunicazione di posta elettronica contenente minacce di morte, annunci di attentati dinamitardi e proclami di un inesistente “genocidio contro gli italiani”.

​Il testo del messaggio e i proclami del sedicente “Misoginistan”

​Il messaggio, arrivato a tappeto nelle caselle di posta di centinaia di dirigenti scolastici, è scritto in toni deliranti e minatori. A firmarlo è un sedicente Mikhail Andropov, che si qualifica come «leader del Vilayat di Misoginistan» – uno pseudo-stato dal nome grottesco, probabilmente coniato giocando sulla radice della parola misoginia.

​«Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi», si legge nell’incipit della mail.

​Il testo prosegue delineando uno scenario apocalittico e specificando la presunta collocazione di ordigni esplosivi: «Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta».

​Le minacce non si fermano alle aule scolastiche: la mail tira in ballo anche le massime istituzioni dello Stato, inserendo un passaggio in cui si afferma di aver piazzato una bomba nel motore dell’auto del Presidente del Consiglio, per poi concludere con propositi brutali: «Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate».

​Scuole evacuate e controlli a tappeto

​L’impatto sui territori è stato immediato. Da Milano a Roma, passando per Trieste, Padova, Brescia, Frosinone, Rieti, Potenza, Lecce, Palermo e Siracusa, i presidi, di fronte al protocollo di sicurezza imposto da simili segnalazioni, hanno attivato le procedure d’emergenza.

​Studenti, docenti e personale ATA sono stati fatti evacuare d’urgenza, riversandosi nei cortili e nelle strade circostanti in attesa dell’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli artificieri, le squadre cinofile e le volanti della polizia per le bonifiche e i controlli approfonditi all’interno dei plessi scolastici. Fortunatamente, nel corso delle verifiche, non è stata riscontrata la presenza di alcun ordigno, confermando la natura infondata dell’allarme.

​La reazione del governo e i precedenti

​La vasta portata della mobilitazione ha richiesto l’intervento delle autorità istituzionali. Secondo i dati resi noti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito guidato da Giuseppe Valditara, gli istituti interessati dalla comunicazione fraudolenta sono oltre trecento.

​Sulla vicenda si è espresso anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, invitando alla calma e ridimensionando la portata strategica del gesto:

​«Le forze di polizia lavorano proprio per discernere le cose che sono serie da quale frutto di mitomani, che diventeranno sempre di più perché purtroppo la mamma dei cretini è sempre incinta», ha dichiarato, inquadrando l’accaduto all’interno di una strategia mirata a generare allarme sociale.

​Non si tratta, del resto, di un episodio isolato. Già nei giorni scorsi – in particolare a inizio mese – una raffica di email analoghe aveva preso di mira quasi 300 istituti scolastici italiani, rivelandosi in quel caso firmate dal “Corpo delle guardie della rivoluzione islamica” e dimostrandosi del tutto prive di riscontro reale.

​Gli investigatori della polizia postale e della Digos sono ora al lavoro per risalire agli autori dell’invio massivo, analizzando i server di origine e la matrice informatica di una campagna che, pur basandosi sul vuoto terrore mediatico, riesce a paralizzare periodicamente la vita civile e scolastica del Paese.