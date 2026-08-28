Ondata di caldo africano sulla Calabria: picchi fino a 45°C ed enormi nubi di sabbia sahariana

L’estate non accenna a mollare la presa sul Mezzogiorno. La Calabria si appresta ad affrontare la fase più acuta di un’intensa ondata di calore provocata dal richiamo diretto di correnti roventi dal Nord Africa, pronte a far impennare i termometri su tutta la regione.

​Zone costiere tra afa e picchi oltre i 40°C

L’aumento termico si farà sentire in modo marcato lungo la linea di costa. Sui litorali jonici — in particolare nel Reggino, nel Catanzarese e nel Cosentino — le temperature stazioneranno tra i 38°C e i 40°C, con possibilità di superare localmente tali valori nelle ore più calde.

Situazione pesante anche sul versante tirrenico: qui i valori oscillanti tra i 36°C e i 38°C saranno accompagnati da un elevato tasso di umidità, fattore che accentuerà drasticamente la percezione del calore rendendo il clima afoso anche lungo le spiagge.

​Aree interne roventi: Cosentino oltre i 44°C

La situazione più critica riguarda le zone interne e collinari lontano dall’influenza della brezza marina. Nelle aree interne della regione la colonnina di mercurio toccherà agevolmente i 40-42°C, con vere e proprie punte estreme attese nel Cosentino, dove le rilevazioni si spingeranno fino a toccare i 44-45°C.

​Cieli giallastri e polvere dal deserto

Il grande caldo sarà accompagnato da condizioni di stabilità atmosferica, ma il paesaggio non si presenterà del tutto limpido. Insieme al flusso di aria calda, il vento in quota sta trasportando ingenti quantità di pulviscolo sahariano proveniente direttamente dal deserto.

La concentrazione di polvere in sospensione renderà il cielo velato, lattiginoso e dalle opache sfumature giallastre, creando uno scenario suggestivo ma al tempo stesso soffocante.

​Consigli per la popolazione

​Limitare gli spostamenti e le attività fisiche all’aperto nelle ore centrali della giornata (tra le 11:00 e le 18:00).

​Garantire un’idratazione costante aumentando l’apporto quotidiano di acqua e cibi leggeri.​Prestare particolare attenzione a soggetti fragili, anziani e bambini nei centri urbani e nelle aree interne non ventilate.