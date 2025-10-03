Ondata di gelo russo: Calabria sotto zero, nottata polare in Sila

Una nottata gelida ha investito la Calabria, portando un brusco e sensibile calo delle temperature su tutta la regione.

La perturbazione precedente, che aveva causato piogge e temporali sparsi, è stata rapidamente spazzata via da una massa d’aria gelida proveniente direttamente dalla Russia, trasformando il clima calabrese in un scenario quasi invernale, decisamente anomalo per il periodo.

Le aree interne, in particolare l’altopiano della Sila, hanno registrato i valori più estremi, con diverse località sprofondate ben al di sotto dello zero. Alle ore 7:00 di questa mattina, le colonnine di mercurio hanno toccato picchi che hanno fatto tremare:

​Botte Donato ha registrato il valore più basso con ben -3.4 gradi.

​Subito dietro, Casali del Manco si è fermata a -3.

​Temperature glaciali anche a Monte Curcio con -2.2 e Cecita con -1.6.

​Diversi altri centri montani e collinari hanno registrato temperature prossime o sotto lo zero, tra cui Acri (-1.3), Ciricilla (-0.7) e Nocelle (-0.4).

​Freddo Intenso Anche a Bassa Quota e Lungo le Coste

​Il drastico calo termico non ha risparmiato nemmeno i centri più grandi e le zone di bassa quota. La città di Cosenza si è svegliata con una minima di 3.7, un valore che necessita certamente di cappotti pesanti. Molte altre località si sono attestate tra i 4 gradi e i 6, da Mormanno a Gambarie, toccando i 5 gradi ad Altilia, Rogliano e Carlopoli.

​Sorprendentemente, anche le coste hanno risentito in maniera netta dell’aria gelida. Qui, le temperature minime si sono mantenute insolitamente basse, oscillando tra i 12 gradi e i 14\15, valori molto distanti dalle medie stagionali miti che solitamente caratterizzano le notti sul litorale calabrese.

​La rapida discesa dell’aria fredda russa ha dunque portato un repentino assaggio d’inverno, cogliendo di sorpresa molti residenti e confermando la forza degli influssi meteorologici orientali sulla penisola italiana. Si attendono i prossimi giorni per capire se questo freddo intenso sia destinato a persistere o se le temperature torneranno a salire verso valori più consoni alla stagione.