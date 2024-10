One man show: Luca Ward a Lamezia Terme con “Il talento di essere tutti e nessuno”

One man show: Luca Ward (doppiatore di Russel Crowe, High Grant e Pierce Brosnan) apre la nuova rassegna teatrale “Vacantiandu 2024” con “Il talento di essere tutti e nessuno”

Lamezia Terme, 29 ottobre 2024 – Apre col botto la nuova stagione teatrale 2024/2025 “Vacantiandu” messa a punto dall’associazione teatrale “I Vacantusi” di Lamezia Terme. Sarà infatti il noto e apprezzato attore Luca Ward a calcare il palco del Teatro Grandinetti venerdì 31 ottobre 2024, portando in scena lo spettacolo “Il talento di essere tutti e nessuno”, di Luca Vecchi, regia Luca Vecchi con Luca Ward produzione Skyline Production.

E’ stato Pierce Brosnan, Russell Crowe, Hugh Grant e Samuel L. Jackson. Nel corso dei decenni Luca Ward è entrato nell’immaginario collettivo degli italiani grazie al doppiaggio. Pulp Fiction, Matrix e Il Gladiatore sono solo la minima parte dei film cult a cui ha prestato la sua voce.

In uno splendido quanto innovativo one man show, Luca Ward accoglierà il pubblico in sala con la sua voce avvolgente, proprio come se fossimo in prima classe su un volo di linea. Delle retroproiezioni, con un’alternanza tra foto e video, accompagneranno i racconti di Luca e del suo trascorso personale. Nostalgia, tensione, divertimento.

Un racconto intimo, condiviso a tu per tu con il pubblico: il mare, le prime esperienze lavorative, il suo enorme trascorso artistico. Settanta minuti in cui gli spettatori saranno, assieme a Luca: uno, nessuno e centomila personaggi…

Lo spettacolo è inserito nel Progetto “Vacantiandu 2024” finanziato nell’ambito degli Eventi di promozione culturale 2024 Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 della Regione Calabria.