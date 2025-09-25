“One Party”: Sabato 27 settembre all’Area porto di Catanzaro tutte le feste di un anno… in una notte!

Sabato 27 settembre si chiuderanno le attività organizzate dall’Università Magna Græcia di Catanzaro nell’ambito del progetto SuperScienceMe con il quale l’Ateneo Catanzarese partecipa alla Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori.

In particolare, l’Ateneo ha organizzato un evento di chiusura che punta a lasciare un segno indelebile nella memoria collettiva della città: un grande momento di festa, condivisione e spettacolo, che suggella un percorso di divulgazione scientifica e culturale, trasformandolo in un’occasione di comunità. È in questo contesto che nasce ONE PARTY – Le feste di un anno in una notte, l’evento conclusivo che, attraverso la forza travolgente della musica e dell’intrattenimento, condurrà il pubblico in un viaggio emozionale lungo un intero anno solare, condensato in poche ore.

È la prima volta in Italia che viene proposto un format del genere, un progetto ambizioso e originale che unisce spettacolo e partecipazione popolare, valorizzando al tempo stesso il territorio. Non a caso, l’evento si svolgerà all’Area Porto di Catanzaro, un luogo simbolico e identitario, scelto non solo per la sua posizione scenografica, ma anche per rafforzare il legame tra l’Ateneo, la città e la sua comunità.

Il concept di ONE PARTY è tanto semplice quanto sorprendente: vivere le emozioni delle principali festività nazionali – dal Natale al Ferragosto, da Halloween al Capodanno – in un’unica serata, trasformando la linea temporale in un vortice colorato di suggestioni, ritmo ed energia. In questo straordinario viaggio, il tempo si piega e si reinventa. La piazza diventa palcoscenico di un racconto collettivo che attraversa le stagioni e i mesi con una potenza visiva e sonora fuori dal comune. L’Area Porto di Catanzaro, scelta come cornice dell’evento, si trasformerà per l’occasione in un universo immersivo dove ogni attimo sarà scandito da musica, performance, animazione, effetti speciali, scenografie digitali, luci e gadget tematici distribuiti al pubblico.

Tra i tanti significati che questo evento porta con sé, ce n’è uno che parla direttamente agli studenti universitari. Molti di loro, durante l’anno accademico, trascorrono le festività lontano da casa, lontano dalla propria famiglia o, semplicemente, impegnati nello studio. Spesso le vivono a metà, oppure non le vivono affatto. ONE PARTY nasce anche per loro, per restituire in un’unica notte tutte quelle occasioni di festa che non hanno potuto assaporare appieno. È un modo per recuperare simbolicamente un anno intero, per sentirsi parte di una comunità festosa e accogliente, per ritrovare – attraverso la musica e l’intrattenimento – quel senso di appartenenza che spesso, in un percorso universitario lontano da casa, viene messo alla prova.

Il format prevede un crescendo narrativo e musicale che accompagnerà gli spettatori attraverso nove celebrazioni iconiche del nostro calendario. Il Natale darà l’avvio alla serata, con l’incanto delle luci, la neve artificiale che cadrà in pieno settembre e le note classiche delle canzoni natalizie più amate. Poi si entrerà nel clima gioioso del Capodanno, con tanto di countdown proiettato sul grande ledwall, coriandoli dorati e brindisi collettivo. L’Epifania porterà sul palco la simpatica Befana, mentre i più piccoli potranno godere di dolciumi e musiche dei cartoni animati più famosi.

Ma il viaggio non si ferma. Il pubblico sarà trasportato nel romanticismo di San Valentino, con luci soffuse e canzoni d’amore, in un momento di pausa emotiva e dolcezza prima della frenesia del Carnevale. E proprio con il Carnevale si accenderà nuovamente la festa, grazie a una travolgente esplosione di colori, maschere e ritmi brasiliani. In uno dei momenti più coinvolgenti della serata, spazio anche alla Festa della Donna: le donne saranno protagoniste di una celebrazione che coniuga leggerezza, musica e consapevolezza sociale, attraverso una selezione musicale dedicata e giochi di luce e colore sul ledwall interattivo.

Il racconto prosegue con le festività civili del 25 aprile e del 2 giugno, in cui sarà l’identità italiana a salire simbolicamente sul palco, tra bandiere tricolori, cori popolari e una colonna sonora che farà vibrare il sentimento nazionale. Poi l’estate esploderà letteralmente sul finale, con la festa di Ferragosto: musica dance anni ’90, gadget gonfiabili distribuiti dal palco, luci stroboscopiche e un’atmosfera che ricorderà i grandi beach party mediterranei. A chiudere il cerchio, Halloween porterà in scena l’ironia dell’horror, con un’animazione a tema che strizzerà l’occhio al pubblico più giovane, tra maschere da brivido, fumo e luci soffuse.

A scandire questa linea del tempo impazzita, un cast artistico e musicale di grande qualità. Sul palco si alterneranno DJ e performer che daranno corpo e voce a ogni fase della serata. Headliner dell’evento sarà DJ Walter Pizzulli, noto volto di Radio M2O, che guiderà la consolle con il suo inconfondibile stile. Insieme a lui, Mister Kan DJ, per un viaggio musicale pensato su misura per accompagnare ogni momento tematico dell’evento. A completare l’esperienza, la presenza scenica di Francys Power, artista e performer capace di unire glamour, ironia e coinvolgimento in ogni sua apparizione.

E per chi non volesse che la festa finisse troppo presto, la serata proseguirà anche oltre il format principale, con un closing dj set affidato a DJ Francesco D’Augello e DJ Luke Ferristi, che faranno ballare il pubblico fino a notte fonda con una selezione musicale tutta da vivere sotto le stelle. Un vero e proprio after-show che promette di mantenere accesa l’energia anche dopo la fine del viaggio “festivo”.

ONE PARTY non è solo un concerto, né semplicemente un evento di animazione: è una narrazione collettiva, un’esperienza immersiva pensata per far divertire, riflettere e soprattutto sentirsi parte di qualcosa di grande. Ogni momento sarà accompagnato da video tematici, grafiche animate e ledwall di grande impatto visivo, che renderanno la piazza una scenografia viva e pulsante, capace di amplificare ogni emozione. A completare il tutto, una valanga di effetti scenici – dai fuochi d’artificio alla neve artificiale, dai laser show al fumo colorato – e gadget distribuiti al pubblico, coerenti con ogni festività rappresentata: cappellini natalizi, maschere, gonfiabili, cuori, coriandoli, bandierine italiane e molto altro.

La serata, che inizierà alle 20:00, si estenderà fino a notte, con un picco di spettacolo previsto tra le 22:30 e l’1:30. Un evento gratuito, pensato per tutti, che chiuderà con entusiasmo un percorso culturale di grande valore e aprirà idealmente la strada a un nuovo anno di partecipazione e ricerca.

Catanzaro si prepara dunque ad accogliere una notte indimenticabile. Una notte in cui le barriere del tempo si annullano, le generazioni si uniscono, e la città intera si ritrova a danzare insieme, tra passato, presente e futuro.

ONE PARTY è molto più di un evento: è un’esperienza da vivere, insieme.