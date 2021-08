Realizzato un restyling grafico e dei contenuti, per rendere lo strumento ancora più accessibile agli utenti.

Da qualche giorno è online il nuovo sito del Comune di Soverato. L’indirizzo resta quello noto www.comune.soverato.cz.it, ma da oggi l’Ente si dota di un sito web moderno, sia per tecnologia sia per architettura, conforme agli attuali standard di qualità che la comunicazione digitale ormai impone. A differenza del vecchio, il nuovo sito è “responsive”, cioè navigabile da tutti i dispositivi (personal computer, tablet, smartphone etc), pertanto si adatta allo schermo del supporto che visita il sito. E’ stato implementato un restyling grafico e contenutistico, che rende il sito più attraente, facile da navigare, più intuitivo, migliorando moltissimo la user experience degli utenti.

A livello grafico, il nuovo layout si basa sull’utilizzo del blu, del grigio e del bianco come colori principali, immediatamente riconoscibile in alto a sinistra il simbolo del Comune, e subito sotto uno slider fisso con alcune delle foto più belle e significative della Perla dello Jonio: il mare Bandiera Blu per il quinto anno consecutivo, il nuovo Corso Umberto, la Pietà del Gagini custodita nella Chiesa di Maria SS Addolorata di Soverato Superiore (anch’essa protagonista di un’immagine) , le rovine del sito archeologico di Soverato Vecchia, la Torre di Carlo V, Palazzo Gregoraci.

A livello di contenuti, la homepage è, appunto, strutturata in modo da non essere appesantita da testi troppo lunghi, anche per venire incontro alla navigazione su schermi ridotti (ad esempio gli smartphone), sempre più frequente. La barra del menu principale, molto semplificata, racchiude tutti i link all’interno di quattro pulsanti che rimandano a tutte le sezioni del sito: “Comune”, che rimanda alla struttura organizzativa dell’Ente con i settori e gli uffici, “Comune Trasparente”, con tutte le info utili al cittadino riguardo il suo funzionamento e i regolamenti, “Servizi Online”, dedicata ai servizi erogati ai cittadini, imprese e professionisti con la modulistica e l’accesso ai servizi effettuabili in Rete, “Soverato”, dal taglio prettamente storico e turistico. Scorrendo la homepage si trovano le ultime notizie in evidenza, l’Albo Pretorio e alcuni link immediati di maggiore interesse per il cittadino. In basso il footer con i contatti.

Intendo ringraziare la Consigliera Giusy Altamura – ha dichiarato il Sindaco Ernesto Francesco Alecci – per l’impegno quotidiano profuso nell’attività di coordinamento per la realizzazione di questo fondamentale strumento e il raggiungimento di questo importante risultato. Un ringraziamento anche al prof. Ulderico Nisticò per le descrizioni storiche, a Maria Anita Chiefari per le informazioni sulla Pietà del Gagini e a Luigi Battaglia per il supporto tecnico.”

“Era un passaggio necessario – ha dichiarato la Consigliera Comunale Giusy Altamura – il vecchio sito era ormai troppo datato, poco intuitivo e contrario alle “regole” principali che la nuova evoluzione digitale ci impone. L’obiettivo del nuovo sito è quello di diventare, nel tempo, lo strumento principale della comunicazione verso i Cittadini attraverso la semplicità d’uso, la completezza delle informazioni contenute e la tempestività nella pubblicazione delle stesse.