Online il nuovo video musicale del giovane rapper catanzarese RealD

Daniele Serra in arte RealD è un giovane rapper catanzarese classe 2003, nonostante la sua giovane età sta dimostrando brano dopo brano, video dopo video di essere non solo tra i più attivi dell’attuale scena emergente, ma anche di essere uno degli artisti che col passare del tempo si sta mettendo in proprio, riuscendo cosi’ ad esportare un prodotto qualitativamente sempre migliore.

Il suo ultimo singolo “Daniele” ne è la prova, è uscito da poco su youtube comincia a dare i suoi numeri; degno di nota è il modo in cui VioVas, videomaker ufficiale di RealD, sia riuscito a valorizzare il singolo del giovane rapper e non solo, perché grazie alle sue riprese in vari ambient del capoluogo calabrese è riuscito a valorizzare anche il posto in cui i suoi video e la musica di Daniele nascono.

Dopo una decina di singoli e un album (88100), Daniele si annuncia pronto ad avviare un progetto lungo e ambizioso nella scena, puntando a raggiungere un valore su scala nazionale.

Il vero potenziale di RealD è la sua versatilità, andando a dare un ascolto a tutto ciò che ha pubblicato ci si rende subito conto che riesce ad esprimere vari mood, cambiando attitude del testo e della voce, pubblicando così vari pezzi che variano da un mood più soft come Ti ricorderai fino a un mood più aggressive come “Trappola” o “Pam Pam”.

Se avete voglia di conoscere più a fondo l’artista vi consigliamo di ascoltare il suo ultimo singolo “Daniele”, il cui titolo per l’appunto parla da se.

Daniele Viapiana