Onore ai combattenti

Il 4 novembre commemora i combattenti di tutte le guerre dell’Italia. Da storico, dovrei raccontare anche di quando un’Italia non c’era, ma c’erano gli Italiani: e basta per tutti Lepanto, 7 ottobre 1571.

Veniamo però alle vicende belliche che in vario modo si possono chiamare d’Italia da unire o unita; e ne diamo qui un elenco, rendendo onore a tutti quelli che vi si batterono; e moltissimi lettori riconosceranno qualche antenato, o nonno o padre.

– 1848, Prima guerra d’indipendenza;

– 1849, Seconda guerra d’indipendenza;

– 1866, Terza guerra d’indipendenza;

– anni 1890, Guerre nel Corno d’Africa;

– 1900, Spedizione in Cina;

– 1911, Guerra di Libia;

– 1915-8, Prima guerra mondiale;

– 1930, Conquista effettiva della Libia;

– 1935-5, Conquista dell’Etiopia;

– 1936, Guerra di Spagna;

– 1940-3, Seconda guerra mondiale.

– In queste guerre, dalla seconda metà del XIX secolo, troviamo valorose truppe, regolari o irregolari, di Eritrea, Somalia, Libia, Albania.

Ma la storia italiana è più complessa, e non possiamo scordare:

– 1821, Difesa di Napoli contro gli Austriaci;

– 1849, Riconquista borbonica della Sicilia;

– 1860-1, Guerra tra Garibaldi, poi l’esercito di Vittorio Emanuele III, contro le Due Sicilie;

– Le insorgenze (cosiddetto brigantaggio 1799, 1806-12, 1861);

– 1943-5, Forze armate della Repubblica Sociale; CVL e formazioni partigiane.

E devono essere onorati anche i militari che, dal 1981, partecipano attivamente a missioni internazionali in luoghi ardui: Afghanistan, Iraq, Kossovo, Libano, Mar Rosso, Oceano Indiano, Somalia, Timor Est… Non ci si dicono i particolari (e si fa bene a non dirli!), però qualche notizia trapelò…

E onoriamo i Carabinieri, Finanzieri, Forze di polizia, sia nei compiti d’istituto, sia in prima linea in guerra.

E non scordiamo i cappellani militari: tra questi, i santi Giovanni XXIII e Pio; e la Sanità.

Rapidissimo elenco, e per ogni avvenimento ci vorrebbe tanto di quello spazio che, dopo un poco, si stancherebbe ogni paziente lettore.

Piuttosto che uno storico, è compito del poeta ricostruire tutte le vicende umane, e di ogni singolo italiano, e perché partecipò alle guerre:

– militari di carriera;

– militari di leva (leva oggi sospesa, non abolita);

– militari di leva raffermati;

– volontari;

– “soldati politici”, combattenti per schieramento ideologico.

Oggi, 4 novembre, abbiamo il dovere di onorare i combattenti per la Patria, e io questo intendo fare.

Ulderico Nisticò