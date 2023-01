Open day all’Istituto comprensivo “Tommaso Campanella” di Badolato

All’Istituto comprensivo “Tommaso Campanella” di Badolato è stata organizzata una giornata dedicata all’open day per far conoscere al territorio le attività didattiche proposte dalla scuola. All’iniziativa hanno partecipato, oltre ai genitori, gli alunni che sono in procinto di passare ad un nuovo grado di istruzione e quelli che per la prima volta si apprestano ad intraprendere la carriera scolastica.

Ad accogliere alunni e famiglie c’erano i docenti dei plessi di Santa Caterina e di Badolato che hanno spiegato nei dettagli il Piano Triennale dell’Offerta Formativa proposta dall’Istituto. Così, i piccoli bimbi che da settembre inizieranno a frequentare la scuola dell’infanzia, sono stati accolti nelle prime sezioni dell’iniziale ciclo di istruzione. Nei plessi delle scuole dell’infanzia di Santa Caterina e Badolato gli alunni delle prime sezioni hanno trascorso una mattinata con i bimbi che inizieranno la scuola il prossimo anno scolastico: per loro hanno preparato doni, hanno svolto delle attività, hanno cantato, ballato e giocato insieme sotto lo sguardo vigile delle maestre e delle mamme. Lo stesso per i bambini che dalla scuola dell’infanzia, il prossimo anno, entreranno nella scuola primaria. Anche qui accoglienza con piccoli doni, sorrisi e lezioni in un clima di gioco e allegria.

Infine, anche i ragazzi che dal prossimo anno frequenteranno le prime classi della scuola secondaria di primo grado hanno fatto visita alle attuali prime classi di questo grado di istruzione. Anche loro sono stati ospitati, per un’intera mattinata, nelle prime classi dei due plessi dove hanno avuto l’opportunità di seguire le varie lezioni.

Nel pomeriggio le porte della scuola sono rimaste aperte per i genitori che hanno voluto approfondire la conoscenza delle diverse attività previste dall’offerta formativa. “Il nostro Istituto – riferisce la dirigente scolastica dott.ssa Susanna Mustari – offre diversi progetti finalizzati all’arricchimento dell’offerta formativa. Alcuni sono specifici per ciascun grado di istruzione, altri coinvolgono tutti e tre i gradi, in verticale”.

Dirigente, potrebbe elencarci alcuni di questi progetti? “Tra i tanti progetti in corso, sono particolarmente apprezzati i progetti Manipolando, il Laboratorio Multimediale, Frutta e verdura nelle scuole, Io leggo perché, Una regione in movimento, Diversi ma insieme, Alla larga dai pericoli, i progetti Biblioteca, Primo soccorso, Noi Magazine, Educare giocando, Popotus, Il consiglio comunale dei ragazzi, Triathlon, il Progetto Presepe Vivente Il messaggio dell’angelo (realizzato nel comune di Santa Caterina), il Recupero competenze di base Lingua Italiana, il Potenziamento delle competenze logico- matematiche, Un albero per il futuro.

Tante le attività legate all’insegnamento dell’educazione civica, ma anche all’insegnamento dello strumento musicale, con l’orchestra dell’istituto formata da ragazzi della scuola secondaria di primo grado. L’open day che è stato organizzato è stato un modo per far conoscere ulteriormente la nostra scuola, per aprirla ancora di più al territorio. Il nostro è sicuramente un istituto periferico dal punto di vista logistico ma, sicuramente, operoso per quanto riguarda la formazione degli alunni e dei docenti che li seguono durante l’intero percorso scolastico. La nostra è un’offerta formativa articolata e in via di espansione, come si può evincere dalle numerose convenzioni con il territorio, finalizzata alla formazione completa degli alunni: non solo acquisizione di competenze didattiche ma anche, principalmente, sociali e culturali.

Il nostro obiettivo è quello di promuovere e favorire il processo di crescita, di maturazione e di acquisizione della coscienza critica e civica. La stella polare del nostro operare è e sarà la promozione dell’inclusione e della cultura del rispetto delle leggi, dell’ambiente, delle persone e della diversità. L’inclusione dei ragazzi stranieri, dei bambini diversamente abili e di tutti coloro che vivono una condizione di svantaggio sarà per noi motivo di riflessione, punto di partenza per un lavoro di progettazione sempre più innovativo, genuino e vivamente sentito.”.